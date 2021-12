Come sta oggi il gatto con frattura all'anca salvato?

Questa è la storia di un povero gatto con la frattura all’anca che era stato abbandonato da tutti. Da solo non ce l’avrebbe mai fatta a sopravvivere. Era costretto a vivere di stenti, destinato sicuramente a patire tante sofferenze, perché non c’era nessuno che si prendesse cura di lui. Fino a quando non è stato salvato da persone di buon cuore. E ha anche trovato una casa.

Fonte foto da video su TikTok di anna.rebeca.o.s

Era un giorno di pioggia quando Anna Oliveira, un’attivista per gli animali che opera a Sarandi, comune del Brasile nello Stato del Paraná, parte della mesoregione del Norte Central Paranaense e della microregione di Maringá, ha trovato Zeus in strada.

Stava andando a lavorare, ma i suoi programmi per la giornata sarebbero cambiati drasticamente, dopo aver incontrato su un marciapiede un gattino spaventato, rannicchiato e tutto bagnato che chiedeva aiuto.

La ragazza ha prontamente registrato un video, che il 28 agosto scorso ha deciso di pubblicare su TikTok, per raccontare la storia di Zeus, come aveva deciso di chiamare il dolce micino dopo il suo incredibile salvataggio.

E adesso, come torniamo a casa?

Anna ha posto questa domanda al micio visto che era in moto. Così ha deciso di metterlo nella sua giacca calda. Lo ha portato a casa, gli ha dato un’occhiata: era sporco e con un’anca rotta, non poteva muoversi.

Fonte foto da video su TikTok di anna.rebeca.o.s

Gatto con frattura all’anca salvato da una ragazza in moto mentre andava al lavoro

Piano piano, grazie all’amore di Anna e alla sua dedizione, Zeus ha preso qualche chilo e si è ripreso da tutte le ferite che aveva nel suo corpo. Da Anna non ha trovato solo la salvezza, ma anche la sua casa per sempre, visto che lo ha adottato.

Fonte foto da video su TikTok di anna.rebeca.o.s

Il video del suo salvataggio ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.