Gatto con la palatoschisi fa amicizia con una bimba con lo stesso disturbo

Questa è la bellissima storia di un gatto con la palatoschisi che fa amicizia e cambia completamente la vita di una bimba che soffre dello stesso disturbo. Tra i due c’è stata subito sintonia, perché l’animale poteva sentire cosa provava la bambina e lo stesso poteva fare lei con il dolce micino che ora non la lascia più.

I volontari del Philadelphia Animal Welfare Society ci hanno raccontato la storia di adozione di Sergeant Pepper, un gatto nato con una malformazione congenita che non gli ha mai consentito di respirare o di mangiare come tutti gli altri mici.

La vita di Pepper è cambiata quando ha incontrato per la prima volta la famiglia di Ivy, una bambina che è diventata la sua migliore amica. Anche perché la bimba è nata con la stessa condizione di cui soffre il gatto, la palatoschisi. Da subito il legame è apparso davvero molto forte tra micio e piccola proprietaria.

Per comprendere appieno quanto Sergeant Pepper abbia avuto un impatto positivo sulla nostra famiglia, devi prima avere un piccolo background su di noi.

Queste le parole di Caitlin, mamma di Ivy, che racconta:

Ivy è sempre stata ossessionata dai gatti. E quando i genitori hanno deciso di adottare un gattino hanno scoperto su Instagram, grazie a degli amici, la storia di Pepper. E hanno capito che il gatto con labbro leporino sarebbe diventati il migliore amico di Ivy.

So che Ivy è ancora troppo giovane per capire che è nata in modo diverso, e le insegnerò e la incoraggerò sempre ad abbracciare le sue differenze. Tuttavia, so che un giorno sarà importante per lei sapere che non è sola. Pepper ha ci ha rassicurato sul fatto che Ivy non si sentirà mai sola nel suo percorso.