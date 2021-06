Lo abbiamo sempre detto che i felini hanno una marcia in più. E la storia che ti raccontiamo oggi e che arriva dalla Corea del Sud ne è l’ennesima prova, come se ne avessimo realmente bisogno. Il gatto del vicino ha imparato il codice di ingresso dell’abitazione di una famiglia per entrare in casa di estranei e prendersela puntualmente con Thor, il cane che vive lì.

Fonte YouTube BS TV동물농장X애니멀봐

Secondo il padrone di casa, questo gatto ogni giorno si presenta alla loro porta. E ci sono giornate in cui arriva a presentarsi più di 20 volte al giorno. Non bussa, non suona il campanello, perché a lui non serve. Ha imparato il codice che sblocca la porta: basta digitarlo ed è dentro.

La famiglia non conosce questo micino, sa solo che abita nel loro palazzo e, soprattutto, non riesce a capire perché ce l’abbia tanto con loro. Ogni volta che arriva, oltre a spaventare tutti quanti perché pensano sia un ladro, se la prende con Thor, il cane di casa.

Oltre a entrare in casa senza che nessuno lo abbia mai invitato, infatti, il felino sembra voler dare fastidio a Thor. Hanno provato a coprire il meccanismo di apertura, utilizzando un telo protettivo, ma il gatto lo ha distrutto.

Un vero e proprio criminale peloso e con le unghie, che entra di continuo, durante il giorno e durante la notte. Sembra proprio voler rendere impossibile la vita di tutti i componenti della famiglia. Il cane si vede benissimo che è nervoso.

Fonte YouTube BS TV동물농장X애니멀봐

Il gatto del vicino sta facendo letteralmente impazzire questa famiglia coreana

La famiglia racconta che questa storia va avanti ormai da un po’. All’inizio erano tutti spaventati, ma alla fine stanno cercando di farci l’abitudine con il felino invadente.

Fonte YouTube BS TV동물농장X애니멀봐

La domanda rimane sempre la stessa: come ha fatto a imparare il codice di accesso alla casa in cui vive anche Thor?