Gatto depresso non sopporta che ogni anno l’albero di Natale sparisca. La sua mamma umana ha un’idea geniale

Il rapporto tra gli animali domestici e le decorazioni natalizie è sempre controverso. Talvolta capita di dover rinunciare ad abbellire casa durante le feste di fine anno, per i guai che combinano. Non è così per questo gatto depresso, che ogni anno quando portano via l’albero di Natale diventa sempre più triste.

Ginger ogni volta che arriva Natale è felicissima. Perché sa che la sua famiglia monterà di nuovo quell’albero decorato a festa che lei adora tanto. Finché è disponibile non fa altro che intrattenersi tra quei rami abbelliti e illuminati.

Poi però arriva il momento in cui tutto quel brillare e tutta quella luminosità vengono rimessi nella scatola. Sara Taylor, la mamma di Ginger, ha raccontato che è sempre disperata quando tutto questo le viene portato via, così, di punto in bianco.

L’amore di Ginger per l’albero di Natale è così forte da non sopportare il momento in cui lo mettono in soffitta in attesa che sia di nuovo Natale. Passa le sue giornate nel luogo in cui prima si divertiva, con lo sguardo smarrito. E pensare che di solito i gatti sono distruttivi con l’albero di Natale!

La famiglia di Ginger anno dopo anno non ce la faceva più a vederla così triste e disperata senza il suo albero. Ovviamente non avrebbero potuto tenere l’abete natalizio tutto l’anno, però hanno avuto un’idea che la micia ha gradito

Il gatto depresso trova conforto in un nuovo regalo

Quest’anno la sua mamma umana ha deciso di sostituire l’albero di Natale archiviato dopo le feste con qualcosa di ancora più speciale. Una capsula spaziale tutta per Ginger.

Non appena Ginger l’ha vista era al settimo cielo. È il perfetto sostituto per l’albero decorato a festa. La gatta era molto incuriosita mentre la montavano e ha passato ore ad esplorarla. E oggi passa lì dentro gran parte della sua giornata.