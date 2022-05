Disperazione per una famiglia lombarda. Il gatto di casa si perde a Crema, in provincia di Cremona, in Lombardia. Di lui si sono perse le tracce per ore e tutti si sono messi a cercarlo. Anche il cane di famiglia ha deciso di dare una mano. Ed è stato proprio il cagnolino a ritrovarlo, per fortuna sano e salvo.

Eravamo disperati perché Balthus non c’era più. L’abbiamo cercato dappertutto, senza trovarlo. Poi è arrivato Ciro.

Queste le parole della famiglia di Balthus, il gatto certosino che improvvisamente è scomparso dalla sua casa del centro di Crema dove vive insieme a Ciro, un Cirneco dell’Etna. Ed è stato proprio il cane, che appartiene a una razza che è la più antica da caccia in Italia, a ritrovarlo. Perché ha doti da segugio semplicemente incredibili.

Balthus e Ciro sono grandi amici, anche perché sappiamo benissimo che tra cane e gatto può nascere una grande amicizia. E il cagnolino lo ha dimostrato anche domenica scorsa, quando il certosino è uscito di casa.

Il portone di casa è rimasto inavvertitamente aperto per qualche minuto e Balthus, gatto curioso, lo ha infilato ed è sparito. Subito abbiamo organizzato le ricerche, per ore. Balthus non si trovava.

Per fortuna ci ha pensato Ciro a risolvere la situazione.

Gatto di casa scappa a Crema, il suo amico cane risolve la situazione

I proprietari di Balthus lo hanno cercato fin da subito e poi hanno iniziato a preparare dei volantini da mettere in strada, per aiutare nelle ricerche. Ciro, nel frattempo, aveva capito che Balthus era scappato e ha chiesto di uscire.

Allora abbiamo aperto. Ciro, al guinzaglio e dopo aver fiutato un po’ intorno, si è diretto in una via parallela a quella di casa.

Poi ha iniziato a indicare a suo modo una vettura. E lì c’era Balthus impaurito.