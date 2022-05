Nel mondo ci sono tanti animali che sono a rischio estinzione e quando si vedono degli esemplari in giro in libertà è sempre una bella notizia, perché vuol dire che non tutto è perduto. Una bella notizia come quella del gatto dorato avvistato in Tibet, un raro esemplare di felino selvatico poco più grande del nostro gatto domestico.

I gatti dorati sono davvero molto rari. Per la prima volta nella zona del Tibet viene avvistato un animale del genere: immagini di questo tipo sono una vera e propria rarità, perché il gatto dorato asiatico, conosciuto anche come gatto di Temminck, è una specie sotto osservazione perché rischia seriamente di sparire dalla faccia della terra.

Questa razza di felino selvatico, infatti, si trova al momento posta sotto la protezione di prima classe a livello nazionale. Si trova classificata nell’elenco di razze prossime alla minaccia, stilato dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn).

Mao Shiping, vicedirettore dell’ufficio forestale e pascoli della città di Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese del Tibet, dove gli esperti hanno avvistato durante un progetto di indagine sulla biodiversità realizzata proprio dal suo ufficio insieme al Centro di conservazione Shan Shui, spiega:

La comparsa di specie rare è una testimonianza del miglioramento dell’ambiente in città.

Gatto dorato avvistato in Tibet: un evento davvero eccezionale per questa specie posta sotto osservazione

L’Ufficio per le foreste e i pascoli di Nagqu e il Centro di conservazione Shan Shui stanno lavorando insieme per migliorare la rete di monitoraggio. Saranno condotte altre ricerche a lungo termine per individuare altri esemplari.

Gli esperti hanno potuto fare questo incredibile avvistamento grazie a una rete di monitoraggio imponente. In tutto 197 telecamere a infrarossi, per una copertura di 11 contee e distretti di Nagqu.