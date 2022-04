Gatto in diretta invade la trasmissione mentre la giornalista interviene dall’ufficio in casa

Quante scenette come questa abbiamo visto in questi anni in cui siamo stati veramente messi a dura prova (e non è ancora finita). Il gatto in diretta invade la trasmissione, mentre la giornalista, in collegamento in streaming da casa, tenta di non farsi distrarre dal felino, mentre è nell’ufficio in casa. Davvero una situazione surreale, non trovi?

Sandra Vélez è una giornalista e presentatrice del telegiornale Citynoticias a Bogotá, in Colombia. Una scena che la riguarda è diventata virale perché il gatto ha deciso di intervenire in diretta tv via streaming quando lei stava cercando di commentare una notizia di cronaca molto importante.

In quel momento si parlava di un’ambulanza trovata piena zeppa di cocaina: una scoperta davvero incredibile. Proprio in quel momento il gatto di casa ha deciso di prendersi la scena, diventando con la donna (suo malgrado) protagonista di un siparietto comico. Anche se la notizia non aveva nulla per cui ridere.

Il gatto ha colto alla sprovvista Sandra Vélez, che però da brava professionista qual è ha continuato imperterrita il suo lavoro, mentre il micio era intenzionato a rubarle la scena. La donna però mantiene la sua posizione e continua a commentare la notizia.

Tanti proprietari di gatti in questo periodo di pandemia, lockdown, restrizioni e lavoro forzato da casa si sono ritrovati nella stessa scena. Anche con altri animali domestici e persino con figli che hanno fatto spesso e volentieri irruzione.

Tanti proprietari di gatti si sono rivisti in lei e le hanno fatto i complimenti per il sangue freddo dimostrato.

Chissà se questa è la prima volta che il micio di casa decide di lavorare insieme alla sua mamma umana.