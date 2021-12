Un gatto laureato in architettura non si è mai visto. Ma la sua mamma umana, quando ha raggiunto questo importante traguardo, non ha avuto dubbi sul fatto che avrebbe dovuto condividere con il suo adorato micio questo fondamentale titolo, frutto di tanto impegno. Anche perché lui aveva sempre studiato insieme a lei.

Tigrão è un gatto di 10 anni, salvato dalla strada dalla studentessa universitaria Tainá Brilhante, che vive a Rio de Janeiro, in Brasile. Gli ha dato una casa, una famiglia, tanto amore. E a quanto pare lo ha fatto anche studiare.

In un post condiviso sul gruppo Facebook “Grupo onde fingimos ser gatos planejando dominar o mundo“, ha raccontato la loro storia, pubblicando delle foto scherzose con Tigrao con il cappello da laurea.

Ora il gatto è laureato e quindi è di fatto Professionista di Architettura e Urbanistica, come ha raccontato lui stesso in prima persona nel post condiviso su Facebook che è diventato in breve tempo virale.

Per 10 anni ho reso schiava questa donna umana: ero randagio, questa famiglia mi ha portato via dalla strada, mi ha costretto a studiare e ora mi sto laureando in Architettura e Urbanistica. Il mio piano è sempre stato quello di conquistare il mondo, non so come mi aiuterà questo diploma, ma non potevo rifiutare gli studi e sembrare ingrata. In allegato ci sono foto che dimostrano la veridicità dei miei studi, ci sono state tante albe di progetto.

Gatto laureato in architettura, con tanto di foto che lo provano

Il gatto ha poi ricordato che anche la sua mamma umana si è laureata nella stessa facoltà, ma pare sia solo una pura coincidenza.

Sicuramente un post simpatico e sincero, di una ragazza che ha avuto sempre accanto il suo micio che, addormentandosi di sicuro sulle sue gambe mentre studiava, l’ha motivata e incoraggiata a non fermarsi mai.