Questa è la storia, per fortuna a lieto fine, di Oliver, un gatto che percorre 60 km per ritrovare la sua famiglia. Purtroppo, durante un trasloco il povero micio si era perso. I suoi migliori amici umani avevano fatto di tutto per ritrovarlo, ma non c’erano riusciti. E quando le speranze si affievolivano, ecco la bella notizia.

La famiglia Kutscher stava traslocando dalla casa di Bridgeport, nel West Virginia, per andare a vivere a Morgantown. Con loro c’era anche Oliver, l’inseparabile gatto di famiglia. All’improvviso, però, durante il trasloco, del micio si sono perse tutte le tracce.

I suoi migliori amici umani lo hanno cercato dappertutto, per ore, ma il micione rosso non si trovava. La famiglia Kutscher ha dovuto prendere una decisione terribile: partire senza di lui, ma non avrebbero mai smesso di cercarlo in qualche modo.

Sapevamo di avere del tempo per continuare a tornare nella vecchia casa per cercarlo, quindi eravamo ancora fiduciosi. Ci siamo tornati ogni fine settimana.

Purtroppo, però, nonostante i tentativi di rintracciarlo, Oliver non si trovava da nessuna parte:

Ogni volta che ce ne andavamo senza trovare neanche una traccia, mio ​​figlio piangeva senza sosta. Sono stati dei momenti strazianti da vivere.

Gatto percorre 60 km per ritrovare la famiglia: come ha fatto Oliver?

Halie Kutscher, il figlio di 9 anni, ha pregato per settimane per rivedere Oliver, non sapendo che il micio aveva intrapreso un lungo viaggio di 60 km per tornare da lui. E alla fine Oliver è riuscito a trovarli:

Ci stava fissando. L’ho preso in braccio tra le mie braccia… non appena siamo entrati, sono caduta in ginocchio e l’ho tenuto singhiozzando. È rimasto lì con me mentre il resto della famiglia e gli animali domestici si radunavano intorno a lui.

Non si sa come, ma Oliver aveva ritrovato la strada di casa. La casa nuova: come avrà fatto?