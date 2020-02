Gatto perde le orecchie: il rifugio trova un modo adorabile per trovargli una casa Il povero gatto aveva perso entrambe le orecchie, ma i volontari del rifugio hanno trovato un modo adorabile per trovare per lui una casa

Lady in a Fur Coat è una gatta la cui vita è iniziata decisamente in salita. Trovata per strada all’inizio di dicembre, i veterinari hanno subito scoperto che soffriva di infezioni così gravi alle orecchie che hanno dovuto amputarle entrambe. Trovare una casa a un gatto senza orecchie poteva essere difficile. Ma i volontari del rifugio hanno trovato un modo delizioso. La povera gattina venne trovata a inizio dicembre nei pressi di Madison, nel Wisconsin. La micia randagia venne subito portata alla Dane County Humane Society. Stava male, si vedeva che soffriva. I medici veterinari l’hanno visitata ed esaminata a fondo, scoprendo che soffriva di infezioni croniche alle orecchie ed ematomi. Ash Collins, specialista in relazioni con i donatori della Dane County Humane Society, spiega che i medici non hanno avuto altra scelta. Visto il dolore che provava, l’unica soluzione era rimuovere le orecchie. Mentre si riprendeva dall’operazione, tutti la coccolavano e si prendevano cura di lei. Il dolore ben presto svanì e mentre la gattina si riprendeva cominciava anche a fidarsi delle persone. Ora per lei c’era bisogno di una casa amorevole: Lady è un gatto davvero molto dolce, che adora le coccole e giocare. Ma trovare qualcuno che si prendesse cura di lei poteva essere difficile. Una volta che Lady è guarita completamente ed era pronta per trovare la sua famiglia per sempre, i volontari del rifugio, preoccupati che l’assenza delle orecchie avrebbe potuto spaventare i possibili adottanti, hanno avuto un’idea geniale. “Temevamo che il suo processo di adozione potesse richiedere più tempo, quindi ho deciso di usare le mie abilità all’uncinetto per aiutarla a distinguersi con un adorabile cerchietto a forma di orecchie viola”, ha detto Collins. Quando gliele misero e le fecero le prime foto, tutti si innamorarono presto di lei. Lady è stata adottata lo stesso giorno in cui è stata resa disponibile per l’adozione, grazie alla sua foto su Facebook con le sue orecchie all’uncinetto.