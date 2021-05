Il gatto viene portato per essere addormentato per sempre ma il veterinario gentile decide di salvarlo

Questa è una storia a lieto fine. Tuttavia inizia in maniera non proprio felice. Un gruppetto di persone che si occupava di dar da mangiare a una colonia di gatti randagi, un giorno nota un gatto rosso molto dolce, ma con una zampa ferita. Si notava subito che soffriva e non volevano che stesse ancora male. Hanno deciso che il gatto era destinato a morire.

Fonte Pixabay

Queste persone si erano convinte che la cosa migliore da fare per lui fosse portarlo dal veterinario per farlo sopprimere. Ma il veterinario, il dr. Matt McGlasson, aveva altri piani in mente.

A The Dodo, McGlasson ha spiegato che il suo staff sa che lui ha un debole per i gatti. Durante il periodo di lockdown causato dalla pandemia da Coronavirus, mentre i loro figli facevano lezione da casa, ecco che hanno salvato e riabilitato quattro gattini. Per questo motivo, quando i volontari gli hanno portato quel dolce gattone rosso per sopprimerlo, lui, dopo averlo visitato, ha stabilito che non ci fossero assolutamente gli estremi per procedere a un’eutanasia e, anzi, ha chiesto loro di affidargli quel gatto.

Il veterinario, infatti, aveva deciso che quel gatto non andava soppresso, bensì doveva essere curato. E una volta guarito, avrebbe potuto trovare una casa perfetta tutta per lui. Il micio è stato ribattezzato Nemo dai follower di TikTok del dottor McGlasson. Purtroppo la zampina era così gravemente danneggiata che il veterinario e il suo staff sono stati costretti a procedere ad una amputazione.

Tuttavia l’intervento è riuscito perfettamente e il micione non ha avuto nessuna complicanza. Così, mentre Nemo guariva e si adattava a camminare a tre zampe, il suo carattere dolce e solare ha conquistato tutti. Nemo è, infatti, un gatto socievolissimo con le persone: lui ama tutti.

Fonte TikTok docmcg

La nuova vita del gatto destinato a morire

McGlasson è stato tentato di portare Nemo a casa con sé, ma aveva già altri gatti e non era sicuro di riuscire ad inserire anche lui. Ma fortunatamente uno dei tecnici veterinari della struttura si è innamorato perdutamente di Nemo e ha deciso di portarlo a casa con sé.

Fonte TikTok docmcg

Ora Nemo ha una casa tutta sua: non solo si è adattato perfettamente a zampettare in giro su tre zampe, ma adora essere un gatto casalingo. Quando Nemo aveva fatto la sua prima comparsa alla clinica veterinaria, tutti avevano capito che quel micione meritava di avere la possibilità di vivere una vita felice in una casa tutta sua. E questa possibilità gli è stata data Nemo l’ha sfruttata appieno.