Oggi vi raccontiamo una bellissima storia a lieto fine, che dimostra che non dobbiamo mai perdere la speranza di riabbracciare i nostri amici animali. Gatto scomparso 15 anni fa, riesce dopo così tanto tempo a riabbracciare il suo proprietario, che non vedeva da più di un decennio. Che fine aveva fatto il micio che si chiama Brandy?

Fonte Pixabay

15 anni fa Brandy è sparito nel nulla. Semplicemente un giorno è scomparso e non ha fatto ritorno a casa sua. La famiglia ovviamente era disperata, perché non sapeva che fine avesse fatto il suo amato micino.

Per fortuna questa è una storia a lieto fine che ha per protagonista uno splendido esemplare femmina di gatto soriano marrone, che era svanito nel nulla nel 2005 e poi 15 anni è riapparso sempre dal nulla. Per la gioia del suo proprietario.

Nel 2005 Charles, un tecnico informatico di San Fernando Valley a Los Angeles, pensava che Brandy si trovasse in giardino. Quando ha cominciato a fare buio, è uscito per farla rientrare, ma lei non era più lì.

L’uomo ha iniziato a cercarla dappertutto, ma Brandy sembrava sparita nel nulla. Ha anche appeso dei cartelli in zona e cercato dei rifuti, ma di lei nemmeno l’ombra.

Ero molto triste. Volevo che tornasse, perché quando l’ho adottata ho preso l’obbligo morale di prendermi cura di lei per tutta la sua vita.

Gatto scomparso 15 anni fa ritorna a casa dal suo proprietario

Per 15 anni Charles ha temuto il peggio, poteva essere morta, ma sperava che qualcuno l’avesse raccolta e si fosse presa cura di lei. Dopo 15 anni la chiamata che mai si sarebbe aspettato di ricevere ha cambiato la sua vita.

Un centro per animali abbandonati della contea di Los Angeles a Palmdale, a circa 65 chilometri da dove vive ora, prima, e poi il gruppo che aveva chiamato per mettere un microchip al gatto, poi, hanno permesso a Charles di riabbracciare Brandy. All’inizio pensava ci fosse stato un errore, ma quando l’ha vista non ha avuto più dubbi.