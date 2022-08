Questa è la storia triste di un povero gatto senza nome abbandonato perché malato. Proprio quando aveva bisogno di cure, di affetto, della vicinanza di una famiglia umana, chi viveva con lui ha pensato bene di disfarsene come si farebbe con un rifiuto, un oggetto che non si vuole più. Il salvataggio di questa povera creatura indifesa è incredibile.

Fonte foto da Facebook di Scottish SPCA

Il piccolo micino dalla pelliccia grigia di appena 8 settimane di vita è stato trovato in strada sofferente. Il proprietario lo ha abbandonato e senza cure le sue condizioni di salute erano destinate a peggiorare di giorno in giorno. Lo scorso 27 luglio, però, delle persone di buon cuore lo hanno trovato in una contea a sud della Scozia.

Chi lo ha trovato in pessime condizioni di salute vicino la Coalburn Road, una strada extraurbana che collega le località di Elvanfoot e l’omonima Coalburn, non ha potuto far altro che raccogliere quel batuffolo di pelliccia e portarlo dal veterinario, sperando di poterlo così salvare.

Il salvataggio del gattino sulla Dumfries Road ha dell’incredibile: ad aiutarlo i volontari dell’associazione benefica locale, la SSPCA (Scottish Society of Prevention of Cruelty to Animals) che ogni giorno si prodiga a dare una mano ad animali in difficoltà.

I volontari lo hanno portato dal veterinario. Soffriva di un’acuta infezione agli occhi e non aveva il microchip, quindi sarà difficile risalire alla famiglia con cui ha vissuto e rintracciare il colpevole del suo abbandono. Adesso, comunque, è in buone mani, anche se le sue condizioni di salute risultano critiche.

Fonte foto da Facebook di Scottish SPCA

Gatto senza nome abbandonato perché malato: ha bisogno di cure urgenti

La SSPCA che si sta prendendo cura del micio chiede a tutti gli utenti di dare possibili informazioni se riconoscessero quel gatto. Sperando che possa presto riprendersi e possa trovare la sua casa per sempre.