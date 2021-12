Gatto senzatetto vede i gattini in casa e se ne innamora

Questa è la bellissima storia di un gatto senzatetto che vede i gattini in casa attraverso un vetro che li separa. Non riesce a togliere lo sguardo da quelle dolcissime creature e se ne innamora a prima vista. Come non innamorarsi, del resto, di piccoli animaletti così adorabili che si affacciano alla vita? Anche il gatto randagio subisce il loro fascino. E poi succede qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Fonte foto da video su Facebook di WithGraceRescue

Danielle Chavez, fondatrice di With Grace Rescue a Las Vegas, Nevada, USA, ha spesso molti gattini in casa. Accoglie infatti il maggior numero di cuccioli in affido, cuccioli speciali o neonati. Come alla fine del mese di ottobre scorso.

Un giorno aveva diversi gattini in giro per casa, quando all’improvviso si è presentato alla finestra un gatto bianco e nero che lei ha soprannominato Buddy. Ha iniziato a far visita alla sua casa spesso. Lei pensava appartenesse a un vicino o a qualche colonia felina locale, ma in realtà non sapeva da dove venisse.

All’inizio, ho iniziato a vederlo sulle nostre telecamere di sicurezza e si sedeva fuori dalla nostra porta scorrevole in vetro, fissandoci. Penso che i nostri gatti lo abbiano portato alla porta. Sembrava che volesse giocare con loro.

La donna è riuscita a conquistare la sua fiducia, prendendolo e portandolo dal veterinario. Era sterilizzato, ma non aveva microchip. E così lo ha riportato alla colonia felina. Con la promessa di prendersi comunque cura di lui, lasciando nel cortile ogni giorno cibo fresco.

Fonte foto da video su Facebook di WithGraceRescue

Il gatto senzatetto si innamora dei gattini ospitati in quella casa

Daniele era triste, perché era un gatto amichevole, ma aveva la casa piena d i gattini.

Ma c’era qualcosa in Buddy, quindi gli ho promesso che se avesse continuato a tornare, non appena avessimo avuto un posto per lui, lo avremmo portato dentro e gli avremmo trovato la sua casa per sempre.

Fonte foto da video su Facebook di WithGraceRescue

Buddy non ha smesso di recarsi da Danielle, per un mese intero, fissando i gattini in casa. Fino a quando non lo hanno accolto in casa. E ora ha anche una casa per sempre: Jake e Ryanne lo hanno adottato.