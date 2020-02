Gatto si porta dietro la sua coperta da cucciolo ovunque Il gatto si porta dietro la sua coperta di quando era un cucciolo, la porta con se ovunque e non se ne separa mai

Renly è un gatto davvero speciale. Vive con Sara Budzynowski, che, mentre lavorava per il Wilson Veterinary Hospital , che ha un proprio soccorso interno chiamato The Sparky Fund, lo ha adottato da una cucciolata di piccoli gattini. Da allora questo micino vive con una copertina che non ha più lasciato e che si porta sempre dietro.

Di tutta la cucciolata Renly è stato sicuramente il più sfortunato. Tutti i suoi fratelli erano sani. Lui, invece, soffriva di un’infezione e, per questo motivo, gli è stata amputata la coda.

Sara Budzynowski si è presa cura di lui fin dall’inizio, arrivando ad innamorarsi perdutamente di quella piccola palla di pelo dolcissima.

Sara Budzynowski e il fidanzato erano felicissimi di poter adottare quel gattino. E iniziarono a viziarlo. Appena arrivato a casa gli fecero trovare una copertina morbidissima e un peluche a forma di coniglietto. Dai quali Renly non si è più separato. Oggi a 10 mesi, eppure si porta sempre dietro coperta e peluche.

“Ha sempre amato la sua coperta, dal giorno in cui lo abbiamo portato a casa e di solito la porta in camera sua dove va a dormire, senza separarsene mai per nessuna ragione”.

Da quando ha adottato Renly, la coppia ha accolto anche due Corgi, Hotchner e Azula e quindi il gatto è diventato un fratello maggiore. Che ama condividere con i fratellini più piccoli anche la sua coperta e il suo peluche. “Hotchner e Renly dormono nella stessa stanza e a volte quando torniamo a casa dal lavoro per farli uscire, vediamo che Renly mette la sua coperta vicino alla loro cuccia, per condividerla con loro”.

Ovunque vada Renly, la sua coperta c’è. E se non c’è la coperta, allora c’è il suo coniglietto. Probabilmente il gatto ricorda così la sua infanzia e il giorno in cui i suoi genitori bipedi hanno deciso di accoglierlo dandogli una casa e tanto amore.