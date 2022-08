La famiglia non ha mai smesso di cercarlo in tutto questo tempo

Questa è la storia di un gatto smarrito che torna a casa dopo 9 anni dal momento in cui è scomparso nel nulla. La famiglia non ha mai perso le speranze di poterlo riabbracciare e coccolare prima o poi. E la pazienza è stata ripagata. La domanda che tutti si fanno ora è una sola: dove è stato per tutto questo tempo?

Fonte foto da Facebook di Winnipeg Lost Cat Assistance

Michelle Bombay vive nel nord di Winnipeg, in Canada. A novembre 2013 Eva, la sua amatissima gatta, è scomparsa improvvisamente da casa.

Abbiamo continuato a chiamarla quando è scomparsa e abbiamo girato per il quartiere e niente.

Queste le parole di Michelle a Global News Canada: durante l’intervista ha detto che non ha mai perso le speranze di poterla riabbracciare. Ma ogni anno che passava, queste diventavano più flebili, tanto che si è chiesta se mai sarebbe stato possibile incontrarla ancora una volta.

Dopo quasi un decennio, però, è successo qualcosa che ha lasciato Michelle senza parole. I volontari della Winnipeg Human Society h anno accolto di recente un gatto. Audrey Barnabe, la responsabile del centro, ha trovato dietro l’orecchio del gatto un tatuaggio identificativo, che le ha permesso in breve tempo di risalire al proprietario.

Eva dopo 9 anni è tornata da Michelle, riuscendo anche a trovare un vecchio post del gatto scomparso, che non era mai stato cancellato da Facebook. Michelle non poteva credere alle sue orecchie:

Sono rimasta così sorpresa… ero solo, tipo, davvero scioccata.

Fonte foto da Facebook di Winnipeg Lost Cat Assistance

Eva negli anni era cambiata: aveva infatti messo su qualche chilo!

Siamo rimasti scioccati da quanto peso ha guadagnato, perché era piccola quando è scomparsa.

Fonte foto da Facebook di Winnipeg Lost Cat Assistance

