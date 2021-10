Ci sono delle bellissime storie a lieto fine che ci fanno credere che davvero la speranza è l’ultima a morire. E che non bisogna mai disperare, per nessuna ragione al mondo. Il gatto era sparito da più di dieci anni da casa, ma la famiglia in cuor suo ha sempre immaginato il giorno in cui lo avrebbero ritrovato e portato a casa. E quel giorno è finalmente arrivato.

Forbes è il nome di un gatto che 10 anni fa è scomparso nel nulla. Si trovava nella sua abitazione, dove condivideva spazi e vita con Lucy e Neil, i suoi genitori umani, che lo amavano più di ogni altra cosa al mondo.

Una sera non l’abbiamo più visto rientrare a casa. Di solito si allontanava per un po’ ma poi è sempre rientrato. Tranne quella volta.

Questo il racconto della coppia che a marzo 2011 hanno denunciato la sua scomparsa dalla loro abitazione di Aberdeen, in Scozia.

Da quella sera hanno iniziato a cercarlo ovunque nel quartiere, per chiedere se qualcuno lo avesse visto. Ma Forbes aveva fatto perdere le sue tracce. Dopo tre mesi anno immaginato il peggio: forse era morto.

Non hanno mai smesso di sperare e di tenere gli occhi aperti e dopo 10 anni le loro preghiere sono state finalmente saudite. Una telefonata ha cambiato la loro vita per sempre.

Gatto sparito da più di dieci anni fa ritorno a casa

Dopo 10 anni la coppia riceve una telefonata da una signora. Aveva trovato un gatto e grazie al microchip installato un medico veterinario era risalito al loro numero di telefono. Era Forbes.

Mia moglie mi ha telefonato dicendomi che avevano trovato Forbes. Non ero pronto per questa notizia.

Chi lo ha trovato, ha detto che era molto magro e ferito. Lo hanno portato allo Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals, un’organizzazione benefica per promuovere il benessere degli animali in Scozia e da lì sono risaliti alla sua famiglia.