Gatto torna a casa con una pelliccia del colore diverso Come è possibile che il gatto di questa famiglia sia tornato a casa con la pelliccia di un colore diverso?

Questa è la storia di un gatto che è uscito di casa con la pelliccia di un colore, il solito colore della sua pelliccia, ed è tornato a casa con la pelliccia di un colore completamente diverso. La sua proprietaria, che con il micio vive in Austria, ha raccontato cosa è successo.

Vanessa Reitzner era uscita come ogni giorno per andare al lavoro e mentre lei è via, il suo micio è solito andare in giro e combinare anche un sacco di guai. Ma mai si sarebbe aspettata di ritrovare al suo rientro a casa il gatto con la pelliccia di un colore diverso rispetto al solito.

Solitamente il gatto Niela è bianco e grigio, ma quando è tornato a casa in realtà era verde. Subito ha portato il micio dal veterinario, ma anche denunciato l’accaduto alla polizia e sui social.

Era lo scorso 22 aprile è la 28enne Vanessa Reitzner rientrava a casa dal lavoro: non poteva credere ai suoi occhi. Il suo gatto Niela era tutto cosparso di vernice verde fosforescente. Prima di capire cosa fosse successo, la ragazza ha preso subito il micio, lo ha messo nel suo trasportino ed è andata di fretta e furia dal medico veterinario, perché aveva paura che quella vernice potesse avergli fatto male. Magari poteva averla ingerita.

Raggiunta la clinica veterinaria di Wilhelmsburg in Austria i medici hanno subito preso in cura il micetto, inducendogli il vomito per tre volte in modo tale da eliminare qualsiasi possibile residuo di vernice, se mai lo avesse ingerito. E poi i dottori hanno deciso di rasare la pelliccia, molto lunga della povera creatura.

Niela leccandosi avrebbe potuto ingerire la sostanza, quindi è stato meglio togliere tutto il pelo. Vanessa ha acconsentito a tutto, non vedeva l’ora di poterlo portare a casa sano e salvo, ma ha denunciato la situazione alla polizia e sui social.

Non si tratta, infatti, del primo gatto che nella sua città è stato imbrattato di verde.