Secondo voi quale potrebbe essere la reazione del gatto che vede la spiaggia per la prima volta? Nessuno lo aveva mai portato al mare. E lui non c’era mai stato ovviamente da solo. Ma quando questo pelosetto con pelliccia nera lucida mette le sue zampe sulla sabbia rimane incantato dalla sua consistenza. Davvero adorabile questo dolce micetto.

Fonte foto da TikTok di sanjicatofficial

Sanji, questo il nome del gatto nero, protagonista di un video pubblicato su TikTok lo scorso 27 luglio 2021. L’utente, che vive con questo adorabile micino, ha deciso di mostrare la prima volta del suo animale domestico su una spiaggia, in riva al mare, con le zampe nella sabbia.

Quando è arrivato lì il gatto era un po’ perplesso. Non aveva mai messo le zampe in un terreno di quel tipo. Poi il suo proprietario ha deciso di iniziare a scavare, per fargli vedere come si gioca con la sabbia. E il gatto ha iniziato a imitarlo scavando a sua volta.

Chiunque abbia visto per la prima volta la spiaggia ne è rimasto stupito. Noi non lo ricordiamo, perché forse eravamo troppo piccoli per averne memoria. Ma magari i nostri genitori ce lo hanno raccontato. Di sicuro abbiamo avuto la stessa reazioni di Sanji.

Era estasiato di fronte al mare che si muoveva, alle onde che si rincorrevano, alla sabbia calda sotto le sue zampe. Sanji non capiva più niente. Era semplicemente in estasi. Come in una gigantesca sandbox tutta per lui.

Gatto vede la spiaggia per la prima volta: una grande gigantesca sabbiera tutta per lui

Nel video si vede il gatto nero con il guinzaglietto che scopre quanto sia divertente stare sulla sabbia.

Il video ha raccolto oltre 10,5 milioni di visualizzazioni, 1,2 milioni di reazioni e migliaia di commenti davvero molto divertiti.