Gấu Mèo Bắc Mỹ : il cucciolo di cane diventato famoso come l’ibrido gatto orso Tutti parlano di lui: è un cucciolo di orso? Di gatto? Di cane? Ecco tutte le foto di Dui

Le sue immagini stanno impazzando i social network e arrivano direttamente dal Vietnam. Il suo nome è Gấu Mèo Bắc Mỹ e oggi è diventato famoso in ogni parte del mondo, come il piccolo cucciolo di ibrido orso – gatto. Il suo nome, infatti, tradotto, significa proprio orso gatto.

Il cagnolino, sui social, appare buffo, simpatico, goffo e sempre felice. Appare sempre in compagnia della sua famiglia e degli altri amici a quattro zampe. Questa la sua pagina Facebook.

I commenti sotto i suoi post, sono sempre gli stessi: è un gatto? È un orso? Oppure un cane?

Gấu Mèo Bắc Mỹ ha il pelo grigio e una coda lunga. La sua famiglia ha riferito che si tratta di un incrocio tra un Corgi e un H’mong, un antico cane da caccia delle montagne settentrionali del Vietnam.

Dopo la pubblicazione delle sue foto, alcune persone umoristiche hanno ribattezzato il cucciolo Dui, l’ibrido cane gatto oppure l’ibrido orso gatto.

È ben presto diventato anche il soggetto di diversi meme divertenti, pubblicati poi sui social network.

Sono diversi i cani diventati star del web, come Narvalo, meglio conosciuto come il cane unicorno. Il cucciolo è diventato famoso sui social diversi mesi fa, per essere nato con una piccola codina in mezzo agli occhi.

Tutti i medici veterinari che lo hanno visitato, hanno assicurato che la codina non gli comporterà alcuna pericolosità durante la vita.

Narvalo è anche stato vittima di minacce, da parte di persone che lo hanno definito il figlio del diavolo.

Quando sarà più grande, potrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per eliminare la codina sulla fronte. Nonostante questa piccola diversità, questo cucciolo è esattamente come tutti gli altri cagnolini. Purtroppo nel mondo l’ignoranza è molta e la gente ama giudicare, senza pensare alle conseguenze. Fortunatamente il piccolo Narvalo non può leggere i commenti sui social network! Lui è felice perché la parola cattiveria non la conosce e mai la conoscerà, grazie alle meravigliose persone che si prendono cura di lui!