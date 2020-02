Gennaro, il cane ritrova il padrone dopo 10 anni ma il suo cuore non regge Gennaro era stato separato dal suo padrone per 10 anni, quando finalmente lo ha rivisto il suo cuore non ha retto ed è morto

Gennaro per 10 lunghi anni aveva vissuto lontano dal suo proprietario. Quando finalmente ha potuto riabbracciare il suo migliore amico bipede, era fuori di se dalla gioia. Ma forse per le troppe emozioni e per il fatto di aver vissuto in strada e non essere in ottime condizioni, il cuore di Gennaro non ha retto. Ed è morto.

Gennaro era diventato un cane randagio. 10 anni fa, purtroppo, il proprietario lo aveva portato in una pensione, mentre era in vacanza a Castellabate. Ma Gennaro era scappato dalla struttura, sparendo nel Cilento. Il suo amico umano lo aveva cercato per settimane, ma sembrava che il cane fosse sparito nel nulla. Anche quando l’amico bipede si era trasferito nel torinese aveva continuato a cercare il suo amato Gennaro, perché non ha mai perso le speranze di poterlo riabbracciare un giorno.

E quel giorno è arrivato 10 anni dopo quel triste giorno in cui Gennaro è scappato dalla pensione dove era ospitato sparendo nel nulla. Nonostante le malattie, le pessime condizioni di salute e nonostante fosse passato tanto tempo, Gennaro non ha avuto dubbi: quando lo ha visto lo ha riconosciuto subito. La gioia era immensa per entrambi, ma è durata poco. Perché Gennaro è morto per emorragia interna causata dalla Leishmania, malattia contratta in strada nei suoi 10 anni di vita da randagio.

A fine gennaio il proprietario aveva ricevuto la notizia che aspettava da tempo: qualcuno aveva trovato Gennaro. Era decisamente provato, sembrava un cane randagio come molti di quelli che si incontrano per strada, ma lui aveva una famiglia che lo cercava da 10 anni. Portato all’Asl, aveva il microchip che ha permesso ai veterinari di risalire al proprietario.

Purtroppo il numero di telefono era cambiato, ma alcuni volontari non si sono arresi e grazie ai social network sono potuti risalire all’uomo che da 10 anni cercava Gennaro.

Gennaro aveva 14 anni, aveva problemi uditivi e visivi, ma ha riconosciuto il proprietario. L’incontro è stato commovente, ma purtroppo la felicità è durata poco. Il cuore di Gennaro ha smesso di battere poco dopo. Ma almeno aveva ritrovato la sua famiglia prima di morire.