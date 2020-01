George e Irene George e Irene erano soli da due anni, cercavano di sopravvivere ma non era semplice

Due ragazzi hanno trovato un meraviglioso cagnolone e una sua amica all’interno di una recinzione. I due erano intrappolati lì da molti giorni, non si capiva se erano di proprietà di qualcuno ma erano sicuramente lì molto tempo in pessime condizioni e si doveva assolutamente trovare una soluzione. I ragazzi sapevano che in qualche modo dovevano intervenire e senza esitare un attimo chiamarono un’associazione di volontari.

Intervennero subito e scavalcarono il cancello per controllare se il cane stava bene se avesse bisogno di qualcosa.

Appena scavalcarono gli diedero subito dell’acqua e del cibo, lo coccolarono un po’ perché notarono che era davvero desideroso di affetto. I cani erano pieno di parassiti, aveva bisogno di cure e di un bel bagno. Decisero di portarli a visitare in una clinica veterinaria e poi a farli lavare, successivamente gli venne dato un antiparassitario.

Dopo tutte queste attenzioni il cane, George, sembrava sorridergli, la sua espressione era incredibile! Gli vennero date tutte le cure e le attenzioni possibili e i volontari li tennero nel rifugio con loro.

I due avevano salvato la vita ai cani, grazie a loro i poveri cagnoloni non erano più per strada ora avevano un tetto sulla testa e sopratutto erano avvolti da un amore incredibile da parte della loro nuova famiglia. Ora sono in attesa di un’adozione.

Fortunatamente tutto finisce bene, l’amore per i nostri amici pelosi dovrebbe sempre essere tanto e sconfinato, molte anzi troppe volte assistiamo a casi di abbandono e maltrattamento che sembrano non avere fine. Spero che prima o poi gli si dia un taglio e questi poveri animali vivano la vita che meritano, cioè serena e piena d’amore.