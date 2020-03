Gia, la cagnolina terrorizzata che se ne stava con la testa contro il muro "Se ne stava tutto il tempo così e se provavamo ad avvicinarci e ad accarezzarla, lei faceva la pipì..."

Quando un animale viene abbandonato, non facilmente riesce a comprendere quello che gli sta succedendo. La fedeltà e l’amore nei confronti di quella persona, che invece non lo vuole più, è così forte da farlo entrare in stato di tristezza e profonda depressione. Il cane che vedete con la testa rivolta verso il muro, nelle immagini di seguito, si chiama Gia.

La povera cucciola, è stata maltrattata e poi abbandonata e si è ritrovata dentro un freddo box di un rifugio, completamente terrorizzata.

Passava ogni giorno contro il muro, evitando qualunque tipo di contatto umano con i volontari e rifiutandosi di mangiare e di bere.

Come qualcuno si avvicinava a lei e provava a toccarla, Gia iniziava a tremare e poi si faceva la pipì sotto.

Quando i volontari si resero conto della gravità della situazione e di come la cagnolina fosse rimasta traumatizzata dagli abusi della persona che più amava al mondo, decisero di richiedere l’intervento di persone esperte sul comportamento animale.

Grazie ai ragazzi dell’associazione DallasDogRRR, con tanta pazienza e amore, la cagnolina è stata riabilitata e giorno dopo giorno sta facendo notevoli progressi.

Ha ancora paura degli esseri umani e sicuramente non sarà facile fare in modo che riapra il cuore ad una persona, ma oggi non si fa più la pipì sotto quando qualcuno si avvicina a lei.

È stata affidata ad una famiglia esperta in casi come quelli di Gia e anche se non esce mai dalla sua cuccia, con il tempo capirà di essere al sicuro e che nessuno le farà mai più del male.

Noi vogliamo dire grazie a tutti coloro che si stanno armando di pazienza e stanno combattendo ogni giorno, per dare a Già, la vita che merita.

Non sapete quanti cani come Gia, sono costretti ogni giorno ad essere le vittime della vera bestia, l’uomo.