Giorgio Panariello e come passa le giornate con i suoi cani Giorgio Panariello racconta Mara Venier, a Domenica In, come passa le giornate con i suoi due cani

Tutta l’Italia lo ama per la sua simpatia. Panariello è stato ospite in collegamento durante la puntata di “Domenica In”, andata in onda la scorsa domenica delle palme. Vista l’emergenza sanitaria, non è possibile invitare i VIP direttamente studio e così, la conduttrice Mara Venier, come stanno facendo moltissimi altri conduttori, si collega con gli ospiti direttamente dalla loro abitazione.

Giorgio Panariello alla domanda di Mara su come passa le sue giornate durante questo periodo, ha presentato i suoi due amati cagnolini:

“Guarda io passo il tempo come tutti gli artisti, perché essendo un artista lo passo facendo cose da artista, cioè lavo, stiro, pulisco in terra… i cani. Poi ho un cane piccino che ti vorrei presentare subito, si chiama Cake, come torta, solo che il problema è che la fa ovunque, fa tante torte meravigliose ovunque e io da buon artista, mi metto a sistemare…

Li porto fuori in fasce alterne, ne ho due…”

Poi Panariello ha presentato l’altro suo cane, Pocky ed ha spiegato, dopo la domanda di Mara, sul portarli a spasso, in questo periodo:

“Ne porto prima uno, poi l’altro, in fasce alterne. È chiaro che ogni pretesto è buono per uscire, però vorrei accodarmi anch’io alla vostra campagna, cioè la campagna di tutto il mondo: quella di stare a casa. Quindi stiamo a casa, a casa si sta bene, guardiamo Mara la domenica. Stiriamo, anzi se avete bisogno che vi stiri qualcosa, me lo mandate con corriere e io vi stiro. Hai delle cose da stirare?” Conclude il simpatico comico, riferendosi a Mara.

L’amore verso gli animali di Giorgio Panariello non è certo una novità.

Ha sempre usato il suo essere famoso per sensibilizzare gli altri ed ha sempre mostrato quanto per lui sua importante l’amore degli animali e quanto lo siano tutti i cani della sua vita. Basta andare sul suo profilo ufficiale e vedere le meravigliose immagini e i meravigliosi video che ogni giorno pubblica.