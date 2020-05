Giovane salva il cane che rischia di affogare Questo giovane ragazzo ha tratto in salvo un cane che rischiava di morire annegato trascinato via dalla corrente

Questa è la storia di un povero cane che ha rischiato di morire affogato, dal momento che stava per essere trascinato via dalla corrente impetuosa. Per fortuna un giovane ragazzo è intervenuto e lo ha salvato appena in tempo, prima che fosse troppo tardi.

Questa storia è diventata lentamente virale per l’incredibile salvataggio di un cane che rischiava davvero di morire. Il giovane ragazzo non ci ha pensato su due volte prima di gettarsi a salvare questo cagnolino che purtroppo era caduto all’interno di un fiume. La corrente dell’acqua era davvero molto forte e potente, avrebbe rischiato di essere spazzato via e di morire affogato. Non fosse stato per il suo personale eroe, un vero e proprio angelo custode.

Il ragazzo ha sentito abbaiare disperatamente il povero cagnolino. Il giovane ha così seguito il suono della sua voce e appena lo ha individuato ha capito che doveva subito intervenire, prima che quella situazione potesse finire male.

Il cagnolino era in seria difficoltà: il ragazzo si è aggrappato al pilone di un ponte per non farsi portare via dalle acque torrenziali.

Il cagnolino ha subito capito che quel ragazzo era venuto lì per aiutarlo. E così si è gettato verso di lui per poterlo raggiungere e per poter essere messo in salvo. Il ragazzo quando ha visto il cane fare quella mossa, è subito sceso dal ponte per cercare di afferrare l’animale.

Sono dei momenti davvero drammatici: la corrente quasi porta via il cagnolino e il ragazzo fa tutto quello che è in suo potere per poterlo raggiungere. Tanto da allungarsi e riuscire finalmente ad agguantarlo e a tenerlo stretto tra le sue braccia.

Poi per fortuna interviene un altro ragazzo, probabilmente un amico del giovane, che dà una mano a tirare fuori dai guai quel cagnolino. Che alla fine se n’è andato come se niente fosse successo!