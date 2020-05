Giovane si veste da mendicante per nutrire i cani randagi Ai cani abbandonati in strada in questo momento di emergenza ci pensa un ragazzo che si è travestito da mendicante per aiutarli

In questo momento di emergenza ci sono delle povere creature abbandonate a se stesse. Sono gli animali che vivono in strada. Per fortuna c’è qualcuno che pensa a loro. Come questo ragazzo che si è travestito da mendicante per nutrire i cani randagi in strada.

Questa è la storia di Carlos Lopez, che su Facebook è diventato un vero e proprio eroe. In questo momento di emergenza in cui tutti siamo costretti a rimanere in casa il più possibile, non c’è nessuno che pensa ai poveri cuccioli di strada.

Lui si è travestito da mendicante per poter scendere tra le vie del suo paese e stare vicino ai cani randagi, i più colpiti che non hanno più niente da mangiare e nessuno che si occupi di loro.

Si è messo nei panni di un mendicante e insieme a un amico è sceso in strada per poter aiutare i cani randagi. Il tutto è stato documentato da video e foto, che poi sono stati pubblicati sui social network e sono diventati in breve tempo virali.

#Dia40 Alerta mundial Rumbo a alimentar a los perritos de la calle con la perri porciones de comida perrunas ya… Gepostet von Carlos Lopez am Samstag, 25. April 2020

E ora tutti ringraziano Carlos per quello che sta facendo per tutti i cani che non hanno una casa o non hanno una famiglia.

Carlos fa tutto questo per poter dare un po’ di gioia ai cani che vivono in strada. Chissà come si sono nutriti in questo periodo in cui tutti siamo stati isolati. In città, inoltre, è davvero molto caldo e la situazione è molto delicata.

#dia40 alerta mundial alimentando a mis amiguitas las palomitas del puente primavera 🐣🐤🐥🐦😘💜 Gepostet von Carlos Lopez am Samstag, 25. April 2020

Lui travestendosi da mendicante può passare inosservato e non essere multato dalla polizia che pattuglia le strade.

Il ragazzo fa tutto questo per amore degli animali e non importa se rischia una multa, nel caso in cui i poliziotti scoprissero che non è un reale mendicante. Ma a lui non importa.

Il suo esempio è stato fonte di ispirazione per altri utenti che seguiranno senza dubbio il suo esempio.