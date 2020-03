Giovane studente ha creato una stampante 3D per realizzare protesi gratuite per cuccioli Un giovane studente è stato in grado di creare una stampante 3D al fine di realizzare delle protesi gratuite per cuccioli

Alejandro Colli è un ragazzo dal cuore d’oro. Questo giovane studente di 19 anni che studia ingegneria e vive a Lanus in Argentina, infatti, ha deciso di realizzare una stampante 3D per poter creare delle protesi fatte in casa da donare gratuitamente a tutti i cuccioli di cane che ne hanno bisogno.

Un giorno Alejandro stava guardando su YouTube dei video tutorial e ha pensato che forse poteva essere in grado di produrre la sua personale stampante 3D da usare in casa. Provando e riprovando è riuscito a creare una stampante in grado di preparare stampi per biscotti. Ma con il passare del tempo iniziò a capire che forse quella stampante 3D che aveva costruito poteva servire ad altro. Anzi, a qualcun altro.

Ha usato tutta la sua intelligenza e la sua creatività, oltre che il suo impegno e il suo tempo, per realizzare, con la sua stampante 3D, delle protesi gratuite da donare a dei poveri cuccioli che non potevano più camminare come prima.

Alejandro lavora ogni giorno per produrre protesi per aiutare animali in difficoltà. Il giovane ha un cuore davvero molto grande e si dedica ogni giorno a dare una mano ai cuccioli di cane che ritrovano tramite le protesi da lui realizzate la felicità. Ogni caso, però, è particolare e ogni protesi deve essere rivista e corretta per ogni esigenza. E poi bisogna assemblare tutto: una volta stampata, ci vogliono un paio di giorni perché sia pronta. Non è così facile come potrebbe sembrare.

Realizzare delle protesi per cani richiede molto tempo, dedizione e impegno. Ma Alejandro dedica ogni minuto della sua vita per poter rendere felice i cani e i loro proprietari, facendo camminare di nuovo dei poveri cuccioli che a causa di incidenti o malattie non lo possono più fare come prima.