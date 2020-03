Gli agenti non credono ai loro occhi quando si trovano di fronte una scena raccapricciante Gli agenti, abituati a tutto, non potevano credere ai loro occhi quando hanno trovato quello che due ragazzi hanno fatto a dei poveri gatti

Gli agenti sono abituati a tutto. Si trovano spesso di fronte a scene che manderebbero fuori di testa ogni persona. Eppure anche loro che sono abituati a ogni cosa a volte rimangono senza parole di fronte a scene che sono assolutamente raccapriccianti. Ed è quello che è successo a Butler in Pennsylvania, negli Stati Uniti.

Janice Lawniczak, membro della polizia della contea di Butler in Pennsylvania, negli Stati Uniti, insieme al suo team si è trovata di fronte a una scena molto brutta, dopo aver eseguito un’ispezione vicino a una residenza a Winfield Township, Butler.

Nel mezzo di una zona boscosa c’era uno scenario da incubo: c’erano i resti di almeno 18 gatti. I responsabili hanno usato delle borse e delle scatole per mettere all’interno i resti di questi poveri animali. Sembrava una semplice discarica piena di immondizia, ma l’odore nauseante che si sentiva rivelava tutto quello che quei contenitori contenevano al loro interno.

Tamara Rusz e Kevin Delehanty, una giovane coppia che aveva preso in prestito quel terreno di proprietà della madre della ragazza, vivevano qui a titolo gratuito. Ma nemmeno la madre sapeva quello che stavano facendo. Adesso dovranno rispondere di accuse penali per azioni spietate e crudeli nei confronti di quei poveri animali.

Secondo una prima ricostruzione, Tamara Rusz e Kevin Delehanty potrebbero aver fatto morire di fame quei poveri gatti. Non potevano scappare, perché erano come in prigione. E nessuno dava loro da mangiare. Fino a quando non morivano di malnutrizione e disidratazione.

Lo stesso giorno in cui le autorità hanno trovato questo cimitero, la coppia si è dovuta presentare in tribunale per l’abbandono di altri sei gatti.

La scoperta della polizia ha cambiato completamente la posizione di queste persone. Se persone possiamo chiamarle. Tra l’altro gli agenti hanno scoperto un altro cimitero di gatti in un terreno vicino alla casa della mamma di Tamara.