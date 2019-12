Gli amici cane e gatto cane e gatto legati da un'amicizia indissolubile fanno sorridere il web

Molti hanno sentito la frase “sono come cane e gatto”, frase che sta a significare che magari due persone litigano e non vanno d’accordo in quanto questi due meravigliosi animali per sentito dire sono nemici in natura. Ma in effetti cani e gatti non devono per forza essere in disaccordo e litigare.

In particolare in questa storia avviene un incontro fatto di amore e di coccole tra un gatto e un cane, in particolare un pitbull. Questa razza di cani può sembrare aggressiva agli occhi di molte persone. Ma questa storia dimostra il contrario. Appena arrivato il gattino nella nuova famiglia è stato amore a prima vista. Nonostante l’enorme differenza di dimensioni tra i due animali, il gattino è abbastanza coraggioso da giocherellare con il suo nuovo ed enorme compagno. Il cane, che all’inizio è un po ‘scettico, decide di dare al gattino un paio di bacetti. Il nuovo gattino andrà molto d’accordo con il suo nuovo amico. I padroni che non si aspettavano così tanto amore da parte del loro cane verso il gattino hanno dichiarato: “Non abbiamo mai visto un cane e un gatto che si amano così tanto”. Il pitbull si occupa del gattino come fosse suo figlio, gioca e mangia insieme a lui e trascorrono moltissimo tempo insieme. Il video che ha postato sui social il padrone del cane è diventato virale raggiungendo moltissime visualizzazioni. I due hanno avuto molto successo e si godono ogni giorno la loro nuova vita insieme fatta di giochi e di coccole. Dovremmo imparare molto dai cani, che non fanno differenze, non hanno pregiudizi e sopratutto non odiano gli altri, sentimenti purtroppo comuni negli esseri umani.