Gli animali inaspettati che camminano per le strade di Cuba Cuba ha dei nuovi visitatori e sono semplicemente inaspettati

A 30 minuti di auto dalla casa natale di Fidel e Raúl Castro si trova una misteriosa e scarsamente popolata dimora di animali esotici importati dall’Africa.

Gli animali che non ti aspetti a Cuba

Negli ultimi cinque decenni, Cuba ha fornito aiuti, personale, truppe e servizi civili a più di una dozzina di nazioni africane e ha svolto un ruolo importante in tre insurrezioni africane. Anche in momenti in cui non poteva proprio permetterselo, negli anni ’80 ad esempio l’isola stava spendendo l’11% del suo budget annuale per mantenere le 65.000 truppe e civili che aveva diffuso in Africa, il governo cubano ha continuato a supportare l’Africa.

Oggi, i resti di quei legami con l’Africa vivono a Cayo Saetía, una scarsamente popolata baia di 42 km quadrati al largo della punta nord-orientale di Cuba. È circondato da una fitta foresta, dove negli anni ’70 i funzionari del partito cubano cacciavano maiali e cervi, ci sono persino sussurri che una volta era una destinazione di vacanza privata per Fidel e Raúl Castro. Ma dagli anni ’80, la baia è diventata la dimora di una popolazione di animali molto più esotica, molti dei quali inviati nel corso degli anni da paesi africani tra cui Etiopia, Namibia, Angola e Mozambico, ma anche India e Cina come segno di amicizia e gratitudine per il sostegno di Cuba in tempi difficili.

Le antilopi a Cuba

Tra questi animali, ecco che troviamo in abbondanza, le antilopi, che vanno dall’Eland, dalla Namibia, al nilgai molto più grande e maestoso. Affezionatesi al paesaggio, si sono riprodotte in una misura spropositata e sono diventate oggi un pasto molto popolare a Cuba.

Struzzi e altri animali

Nelle praterie del Cayo le cose si fanno più interessanti: è qui che i viaggiatori possono imbattersi in animali esotici provienienti dall’Africa. Tra strade di fango, boschi fitti e colline ondulate ecco che si trovano una serie di animali che nessuno si aspetterebbe di trovare a Cuba.

Uno struzzo ad esempio, così come bufali, rinoceronti e ippopotami. Il Cayo ospita poi alcuni cammelli e una coppia di giraffe che però sono scomparse, anche se la motivazione è sconosciuta. Ci sono anche magnifiche zebre su questo territorio, le loro strisce contrastano vividamente la vegetazione verde brillante nella quale trascorrono le giornate. A tutti gli animali del Cayo è permesso di vagare liberamente e, a parte i pochi cammelli alfa rimasti, convivono pacificamente. Questo perché sono tutti erbivori, ad eccezione di un singolo coccodrillo che vive in un’area di stagno chiusa.