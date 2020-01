Gli animalisti e il cane congelato Degli animalisti hanno trovato un cane congelato per la strada

In un giorno normale tre operai edili erano fuori vicino al fiume Pärnu in Estonia. Gli operai Rando Kartsepp, Robin Sillamäe ed Erki Väli stavano lavorando a un importante progetto attorno a un bacino idrico quando improvvisamente videro qualcosa di strano nel fiume ghiacciato.

Rando, Robin ed Erki corsero immediatamente verso la riva e si avvicinarono per vedere di che si trattava. Nell’acqua, dalla parte non congelata, c’era qualcosa come un cane che nuotava e cercava di salvarsi la vita.

Gli operai sapevano che dovevano agire immediatamente. Robin, Rando ed Erki sapevano che era molto pericoloso per i tre camminare sul ghiaccio poiché nel peggiore dei casi potevano cadere anche dentro di loro – e mettere in pericolo la loro vita.Decisero di fare un buco nel ghiaccio dove si trovava il cane così poteva nuotare da solo sulla riva. E questo è quello che è successo.Questa piccola creatura era esausta e congelata.

Gli operai cercarono di scaldare l’animale e lo portarono immediatamente dal veterinario.

Lo trasportarono sulla collina e pesava molto disse Rolando a estone Postimess. Già dal veterinario, questa creatura ha ricevuto l’aiuto di cui aveva bisogno. Stavo per vivere – ma ciò che Rando, Robin ed Erki non sapevano era che si sbagliavano. Non era un cane ma un lupo.

Il lupo aveva solo circa un anno, quindi non c’è da meravigliarsi che si sbagliassero. Sembrava un bel cane. Un’organizzazione animale in Estonia ha pagato le spese del veterinario – e così il lupo è stato in grado di tornare a casa. Siamo molto contenti di come tutto sia finito e ringraziamo tutti coloro che hanno aiutato, specialmente questi tre uomini che hanno salvato la vita del lupo e lo hanno portato dal veterinario, che a sua volta non ha avuto paura di prendersi cura di un animale selvatico, L’organizzazione in una dichiarazione.