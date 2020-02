Gli animalisti intervengono in Cina per salvare gli animali dalla psicosi del Coronavirus Dopo la notizia che il Coronavirus si trasmette anche agli animali, in Cina è accaduto l'impensabile. Per fortuna un uomo coraggio sta intervenendo per salvare quanti più cani e gatti possibili. Ecco cosa sta succedendo... 😢💔

L’epidemia del Coronavirus ha allertato l’intero mondo e soprattutto ha creato una particolare alterazione dell’equilibrio psichico dell’individuo, la cosiddetta psicosi. Solo pochi giorni fa, è giunta la notizia che un’esperta della commissione sanitaria, ha messo in allarme la Cina, riguardo gli animali domestici. La donna ha spiegato che cani e gatti, così come gli altri animali, venuti a contatto con persone infette dal coronavirus, potrebbero essere a loro volta infetti.

Dopo le parole della donna, in Cina si è verificata una strage di animali, soprattutto cani e gatti. Per la paura che potessero avere il Coronavirus, sono stati abbandonati per strada e anche lanciati dalle finestre.

Immagini indescrivibili, che hanno fatto venire tanta rabbia soprattutto agli animalisti.

Una commovente storia è arrivata da Wuhan, dove un uomo di 43 anni, si è arrampicato fino a raggiungere il balcone del terzo piano di un palazzo.

Era venuto a conoscenza del fatto che dentro l’appartamento ci fossero due gatti, che da 10 giorni erano soli, senza cibo né acqua.

Lao Mao, una volta entrato in casa, ha trovato i due poveri animali spaventati, sotto il divano, che stavano morendo di fame.

Come prima cosa, ha preso il cellulare ed ho fatto una videochiamata ai suoi proprietari, che si sono commossi nel vedere i loro amati mici ancora vivi.

Le testate giornalistiche hanno spiegato che la coppia di anziani, proprietari dei due gatti, non ha potuto fare ritorno alla propria casa per via del divieto delle autorità.

Dopo l’episodio, che si è diffuso sui social network, tantissime persone hanno cominciato a contattare Lao Mao, chiedendogli di aiutarli con i propri animali.

Da quel momento, il giovane, insieme alla sua squadra di volontari, ha salvato più di 1000 animali domestici, dal 25 gennaio ad oggi. Ha anche confessato che Lao Mao non è il suo vero nome, ma non vuole rivelarlo, perché non vuole che la sua famiglia sappia che si trova in giro per le città.

Questi ragazzi stanno facendo tutto il possibile, ma si stima che siano circa 50 mila gli animali lasciati soli. Nella contea di Suichang, è stato ordinato a tutti i residenti di chiudersi dentro con i propri cani e i propri gatti, perché tutti gli animali che verranno trovati per le strade, verranno soppressi.