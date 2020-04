Gli diagnosticano una tosse grave: golden retriever indossa il respiratore per stare meglio (VIDEO) Al povero cane hanno diagnosticato una tosse molto grave e lui da bravo cagnolino indossa il respiratore per stare meglio

Fred è un cane davvero molto obbediente, che sta a sentire la sua mamma umana quando gli dice che qualcosa è da fare per il bene della sua salute. I veterinari gli hanno diagnosticato una tosse grave e lui da bravo cucciolo si è messo buono con il respiratore.

Il povero Fred non sta assolutamente bene. Ha la tosse. Sì, anche i cani ne possono soffrire. Il veterinario ha detto che è una condizione che non si può assolutamente sottovalutare e che occorre correre ai ripari con un solo rimedio, il respiratore. I proprietari non potevano più vederlo soffrire a quel modo ed erano disposti a tutto pur di curarlo, ma avevano paura che il cane non sopportasse di essere attaccato a un macchinario che lo aiutasse a respirare. Del resto Fred è sempre pieno di vitalità, di voglia di giocare, di energia. Come fargli indossare una mascherina respiratoria?

Fred, però, ha stupito tutti quanti. Quando la sua mamma umana gli ha spiegato a cosa servivano quel macchinario e quella mascherina, il cane sembra aver capito che era proprio per la sua salute. E ha deciso di obbedire, rimanendosene buono buono mentre il respiratore lo aiutava a respirare meglio e a combattere quella brutta tosse che da tempo non gli dava tregua.

Fred non solo si è fatto mettere la mascherina, ma si è seduto vicino al divano, consolandosi con la sua anatra di peluche preferita. Ma non solo. Si è persino addormentato, si vede proprio che era tranquillo e consapevole del fatto che quella non era una tortura, ma qualcosa di utile per la sua salute.

I proprietari proprio non se lo aspettavano. Fred è un cane dolcissimo e buonissimo, ma è sempre in attività, ha sempre voglia di giocare, di muoversi, di stare in giro con loro. Invece se n’è stato buono buono. E in poco tempo la tosse sparirà.