Tra cultura e natura: gli elefanti della Thailandia Preziosi, sacri e bellissimi: questi sono gli elefanti della Thailandia

L’elefante è un animale molto affascinante, che rientra nella cultura della Thailandia configurandosi come simbolo di culto e di venerazione. L’elefante asiatico è infatti protetto e salvaguardato, oltre ad essere presente nella cultura thailandese da secoli con rappresentazioni, figurazioni e icone.

L’importanza dell’elefante in Thailandia

L’elefante asiatico riveste una grande importanza in Thailandia perché è considerato come un animale sacro da Buddha e di conseguenza dal Buddismo, una delle religioni più diffuse nel Paese. La tradizione vuole che questo animale sia simbolo di pace e di potere, per secoli il fatto che questi animali vivessero su questa terra, ha significato avere un regno sicuro e forte.

I re li utilizzavano per processioni, feste o cortei reali, “sfruttando” la fierezza di questi splendidi animali per sottolineare la loro importanza. Oltre ad avere un ruolo regale, gli elefanti erano anche animali con la funzione di trasporto, sia umano che animale. Ecco perché le città e i territori della nazione sono attorniati da sculture e decorazioni che richiamano l’animale. Oggi, nel Paese, ci sono circa 4000 esemplari protetti, alcuni dei quali addestrati per interagire con le persone e per attirare i turisti, sempre nel pieno rispetto.

Inoltre, la Thailandia prevede un programma demografico per ripopolare le foreste proprio con la presenza di questi mammiferi, necessari per l’equilibrio demografico naturale.

Centro di protezione degli Elefanti

Gli elefanti svolgevano un ruolo fondamentale come animali da soma durante il periodo d’oro dell’industria del teak e, nonostante quell’epoca sia passata, molti pachidermi sono oggi tutelati e protetti dal Paese interno. Non è un caso che qui si trovi il Centro di protezione degli Elefanti che coniuga l’interessa culturale e la tutela ambientale. Qui i visitatori possono assistere a dimostrazioni della loro abilità nelle attività forestali e cimentarsi nella cura di questi formidabili animali. L’obiettivo principale dell’Elephant Conservation National Institute è quello di promuovere la tutela degli elefanti in modo sostenibile e preservare le tradizioni locali per le generazioni future. L’Istituto ha anche lo scopo di ampliare la tipologia dell’offerta turistica della provincia per cui c’è un coinvolgimento degli animali in attività legate al turismo e alle persone.