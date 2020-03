Gli errori più comuni nella cura del cane Sapevi che, anche se in modo inconsapevole, commetti degli errori che gravano sulla salute del tuo cane? Ecco quali sono.

La maggior parte delle persone, oggi, condivide la propria vita con un amico a quattro zampe e lo considera come un vero e proprio membro della famiglia. Soltanto chi ha la fortuna di avere un cane, sa cosa voglia dire l’amore quello vero, la fiducia ed avere qualcuno che è sempre lì, ad ascoltarti e a non giudicarti. Ecco perché, l’argomento trattato oggi, è la cura del nostro amico a quattro zampe. Perché anche se in modo inconsapevole, si possono commettere degli errori che andranno a compromettere la durata della sua vita.

Quali sono? Non controllare il suo peso e permettere che ingrassi troppo. Diversi studi hanno affermato che almeno un cane su tre, in Italia, è in sovrappeso. L’obesità porta delle conseguenze molto gravi sulla salute di un cane.

Saltare i controlli dal veterinario. Come un uomo, come un bambino, anche un cane ha bisogno di essere controllato e non bisogna mai saltare i controlli annuali. Questo permetterà al veterinario di scoprire in tempo qualunque tipo di patologia e di poter intervenire e curare il cane, prima che sia troppo tardi.

Dare mai da mangiare al cane degli avanzi. Il cane deve seguire una dieta idonea e mangiare degli alimenti studiati apposta per lui. Questo gli permetterà di vivere più a lungo.

Non far controllare spesso i denti del proprio cane e non pulirli in modo adeguato, con prodotti specifici per lui. Va fatto, perché è importante!

Fumare nella stanza dove si trova il cane. Bisogna evitarlo, come si fa per i bambini. È un animale, ma ha i polmoni e può ammalarsi esattamente come un essere umano.

Non controllare il pelo del proprio animale e la presenza di eventuali parassiti. È una cosa che invece va fatta spesso ed è bene usare prodotti per la prevenzione.

Non portare spesso a passeggio il cane. Sbagliato! L’attività fisica è molto importante.

Lasciare uscire il cane da solo. Ci sono molti proprietari che lo fanno uscire dalle proprie abitazioni e da propri cancelli “perché tanto poi torna da solo”. No! Il cane potrebbe perdersi, avere un incidente automobilistico e potrebbe morire.

L’errore più grande, è ignorare il proprio cane. Non vive quanto noi e deliziarci di ogni momento da trascorrere con lui, è fondamentale. Una carezza, un abbraccio, un lancio di bastone. Anche un cane ha bisogno di socializzare e di essere felice!