Gli uccelli sono i protagonisti di una delle 7 meraviglie del mondo naturale Iguazù, una delle sette meraviglie del mondo, conserva un parco incredibile dove gli uccelli sono protagonisti

Vicino alle cascate di Iguazù, uno dei posti più belli al mondo, entrato di diritto nelle 7 meraviglie del mondo naturale, al confine tra Argentina e Brasile esiste un parco incredibile dove protagonisti assoluti sono gli uccelli esotici.

Immagine di trovarvi immersi in una foresta subtropicale con uccelli esotici che volano liberi proprio accanto a voi, siamo nel Parco Nazionale dell’Iguazù, vicino le magnifiche cascate, in uno dei luoghi più belli al mondo. È proprio il Parco degli uccelli ad ospitare oltre 900 di uccelli di tutti i colori. Con oltre 150 specie diverse su un percorso di 1500 m, questo santuario è il luogo ideale per ammirare questi animali tropicali nel loro habitat naturale.

Potrete raggiungere la sezione dedicata alla savana africana all’interno della quale osservare alcuni dei più rari e colorati uccelli e poi dirigervi verso il santuario dei pappagalli per ammirare la bellezza e la varietà dei suoi abitanti. Nella sezione Pantanal invece pappagalli e tucani trascorrono le loro giornate in compagnia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Le specie che abitano il Parques das aves sono davvero tante e gli uccelli non sono gli unici protagonisti di questo sito. Una zona esclusivamente dedicata a farfalle e colibrì incanta ogni giorno migliaia di visitatori. Tutti gli animali selvatici presenti nella zona fanno parte di un progetto per la salvaguardia delle specie in via di estinzione.

Parque das Aves è l’unica istituzione al mondo focalizzata sulla conservazione dei bellissimi ed esuberanti uccelli della Foresta Atlantica, offrendo un’esperienza di contatto ravvicinato, coinvolgente e affascinante con loro. Chiunque decida di raggiungere questa parte del mondo deve sapere che quella che vivrà è un’esperienza completa di connessione e conoscenza del mondo degli uccelli e delle loro foreste, un patrimonio naturale di importanza globale. La foresta di Iguaçu, all’interno del quale il parco degli uccelli è nato, è uno dei resti più importanti della foresta atlantica esistente.

All’interno del parco degli uccelli c’è anche una sezione dedicata ai rettili all’interno della quale è possibile ammirare alcune specie di serpenti, lucertole e caimani prima di entrare nella sezione delle farfalle e osservare queste magnifiche creature così delicate mentre volano in libertà.