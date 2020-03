Godiva ed i suoi nove cuccioli Godiva era in difficoltà insieme ai suoi nove cuccioli

Godiva era una bellissima cagnolina, era stata abbandonata e lasciata sola proprio nel momento in cui aveva bisogno del proprio padrone. Si trovava in un sottotetto, al chiuso, ed era veramente molto caldo, quindi non poteva resistere a lungo in quelle condizioni. I suoi lamenti furono uditi da parte di alcune persona che abitavano lì e cercarono di andare a vedere cosa c’era di strano. Si resero conto che c’era la povera Godiva e proprio vicino a lei c’erano i suoi cuccioli! I cuccioli erano stati probabilmente partoriti lì, in quelle pessime condizioni, nel cercare un riparo per dare alla luce i suoi piccoli era rimasta sicuramente in trappola

La temperatura era davvero molto alta e quindi venne portata a casa di alcuni volontari insieme ai suoi cuccioli.

I volontari si occuparono di Godiva e i suoi cuccioli, si assicuravano che Godiva allattasse i suoi cuccioli e le diedero tutte le medicine e le cure di cui aveva bisogno. Ormai erano diventati tutti un unica e meravigliosa famiglia, vivevano gli uni per gli altri e le volontarie li viziavano in ogni modo possibile.

Nonostante la cattiveria e la brutalità dell’abbandono subito Godiva aveva finalmente trovato la serenità, aveva protetto fino alla fine i suoi cuccioli e si era sempre assicurata che stessero bene come una brava mamma fa per i propri figli.

L’amore materno che i cani hanno nei confronti dei loro figli è molto simile e forse anche maggiore rispetto a quelli che noi umani proviamo. Penso si possa affermare con sicurezza che gli animali sono completi, hanno un cuore gigantesco,ci vogliono davvero bene e vogliono bene ai loro cuccioli e alla loro famiglia.

Fortunatamente ora Godiva sta bene e vive felicemente con i suoi cuccioli e le volontarie, auguro tutto il meglio a questa meravigliosa famiglia e ringrazio dal profondo del mio cuore le volontarie che tutti i giorni si adoperano per far stare meglio i cagnolini più sfortunati.