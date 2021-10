Come ha fatto a ridursi in quel modo?

Il cane di razza Golden Retriever ritorna coperto di fango e lascia tutta la famiglia senza parole. Era sgattaiolato fuori per andare a giocare con gli amici, ma mai si sarebbero aspettati che lui sarebbe tornato indietro in quelle condizioni. Era davvero sporco in un modo incredibile, che nessuno può immaginare. E non era stato via chissà per quanto.

Il video del cagnolone che ha approfittato dell’assenza del suo proprietario per fare disastri in casa ha fatto il giro del web. Chi non approfitterebbe di questa situazione per uscire a giocare indisturbato con gli amici? Potete solo immaginare la gioia e l’eccitazione?

La proprietaria era uscita e il Golden Retriever era rimasto da solo. Fu allora che, per passare la giornata, ebbe la brillante idea di scappare di casa per andare a incontrare, in un giorno di pioggia battente, i suoi amici di scorribande.

Pensava di farla franca. Era uscito quando la casa era vuota ed era riuscito a rientrare giusto in tempo prima che tutti tornassero. Ma le tracce di zampe piene di fango lasciate per tutta casa lo hanno tradito. Non c’è voluto poi molto a capire come avesse passato quel tempo.

Quando la sua proprietaria è tornata a casa non ha dovuto far altro che seguire le sue impronte per trovarlo tutto sporco in un angolo. La faccia ovviamente era decisamente di quelle colpevoli, che hanno tutti i cuccioli quando vengono pizzicati con le mani nella marmellata.

Golden Retriever coperto di fango tradito dalle sue impronte

Ovviamente il cane rientrando non ha minimamente pensato di pulirsi magari sullo zerbino le zampe sporche di fango.

Così il cucciolo è stato pizzicato subito dalla sua proprietaria che sul momento si è disperata, ma poi si è armata di santa pazienza per fare un bagno al cane e riportare ordine e pulizia anche in casa.