Golden retriever cucciolo si fa i capelli dal parrucchiere (VIDEO) Luka, il cucciolo di Golden retrieversi fa i capelli dal parrucchiere mentre la sua mamma umana lo riprende con il cellulare, il video è delizioso

Luka è un dolcissimo cucciolo di Golden retriever. Vi racconteremo la sua storia e vi invitiamo a guardare il video girato dalla sua mamma umana, Brittany Taylor mentre il cucciolo si lascia sistemare i “capelli” dal parrucchiere. Il piccolo sembra felice ed entusiasta di fare quello che aveva fatto anche la sua mamma umana e il filmato è adorabile.

Brittany Taylor si stava sistemando i capelli da Gibson Hair & Makeup a Charleston, nella Carolina del Sud e non ha potuto resistere senza raccontare alla sua parrucchiera, Michelle Atwood, tutto sul suo nuovo cucciolo, Luka.

Dal momento in cui è entrato a far parte della sua famiglia, il cucciolo è stato una costante fonte di gioia ed è stato difficile non condividere con gli altri costantemente storie sulla sua carineria.

“Abbiamo altri due cani ma Luka è stato il cucciolo più divertente, più rumoroso e più sciocco di sempre”, ha detto Brittany Taylor.

“Quando torniamo a casa dopo essere andati via per un po’, strilla come un porcellino e ci viene addosso per circa cinque minuti e poi si calma. È estremamente giocoso e adora coccolarsi vicino al nostro viso”.

Dopo aver sentito tutto su di lui, la parrucchiera, Michelle Atwood, sapeva che doveva incontrare il piccolo Luka, quindi ha fatto promettere a Brittany Taylor lo avrebbe portato con sé la prossima volta. La donna accettò, ovviamente, e durante la sua prossima visita al salone, portò Luka con sé, per la gioia di tutte le persone che si facevano i capelli quel giorno.

Una volta che Brittany Taylor finì finalmente con i suoi capelli, lei e Michelle Atwood ebbero la migliore idea: decisero di lasciare che anche Luka si sedesse sulla sedia! Dato che Luka era già piuttosto carino, hanno solo fatto finta di tagliargli i capelli ma a tutti piaceva guardare il cucciolo indossare un mantello e sedere sulla sedia e Luka stesso sembrava essere felice di avere tutta l’attenzione.

Alla fine era giunto il momento di andare, Luka e la sua mamma umana si sono avviate per la loro strada ma siamo sicuri che Luka sia la benvenuta a tornare dal parrucchiere in qualsiasi momento.