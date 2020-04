Golden retriever pigro si rifiuta di alzarsi mentre il suo proprietario spazza per terra (VIDEO) L'uomo mentre si mette a spazzare per pulire un po' è costretto a fare molta attenzione per non disturbare il povero cane pigro che riposa

Lazy è un cane di 10 anni che vive insieme a Lucho Bugallo, il suo amico umano, in Argentina. La bella cagnolina adora andare a passeggiare e in giro con lui, ma la sua grande passione è decisamente un’altra. Ama stare ferma a non fare niente. Tanto che il proprietario per pulire casa è costretto a passargli intorno con la scopa.

Sicuramente è uno dei cani più pigri che abbiate mai visto. Sapete come lo chiamano i suoi amici umani? Lo chiamano Tappeto perché lui, se potesse, passerebbe le sue giornate sdraiato per terra, a dormire, riposare, rilassarsi. E niente di quello che accade intorno lo può disturbare. Lui semplicemente se ne sta lì, fermo e immobile. Come se il resto del mondo non esistesse.

Di sicuro il suo amico umano si preoccupa di tutta questa sedentarietà. Come per gli esseri umani, anche i cani hanno bisogno di muoversi. Anzi, ci sono delle razze che andrebbero portate spesso a passeggio. Ma spesso Lazy preferisce stare sdraiato al suo posto. Che fastidio dà, in fin dei conti? Basta solo passargli attorno e non fare caso a lui.

Ma alla fine i suoi amici umani lo lasciano fare quello che si sente di fare. Perché Lazy è così, gli piace sonnecchiare in giro per casa o fuori in giardino, godendosi la vita lentamente. Quando è ora di uscire a passeggio non si tira certo indietro, ma se dovesse essere lui a decidere, di sicuro se ne rimarrebbe sempre sdraiato per terra.

Recentemente il proprietario ha mostrato un video in cui cerca di spazzare con Lazy sdraiato per terra: “Puoi rimanere lì tutto il giorno se vuoi”, si sente dire nel filmato. Perché alla fine se è quello che lo rende felice, perché andare a rovinargli il suo momento di serenità e di tranquillità?