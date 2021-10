Golden Retriever ruba la pignatta per la festa di compleanno e la scena viene è esilarante (VIDEO)

Il Golden Retriever non resiste alla pignatta, che hanno realizzato, riempito e appeso per una bella festa di compleanno. Con abile mossa e dall’alto, da dove nessuno si sarebbe mai aspettato un attacco, ecco che il bel cagnolone rovina la sorpresa ai bambini urlanti di gioia per le belle sorprese che ci saranno all’interno.

Fonte foto da video TikTok di j0s.dt

In molte feste per bambini si è soliti creare un grosso contenitore, facile da rompere, che ospita al suo interno tante caramelle. Si appende la pignatta a un albero o al centro di una stanza.

Il festeggiato, bendato e con una mazza in mano, deve cercare di far scoppiare il palloncino, così da liberare le caramelle sulle quali tutti i bambini si fiondano. Ma la pignatta piace anche ai cani a quanto pare.

Nel video pubblicato l’11 marzo scorso sul profilo TikTok di @j0s.dt, si può vedere un cane in attesa in alto mentre la festeggiata cerca di far scoppiare, senza successo, la pignatta.

Dopo molti tentativi e tante risate da parte dei presenti al party di compleanno, ma anche molti incoraggiamenti, ci pensa qualcun altro a rubare la scena alla festeggiata. Rompendo la pignatta.

Fonte foto da video TikTok di j0s.dt

Il Golden Retriever rompe la pignatta

Il Golden Retriever sta sul tetto della casa accanto, non è stato invitato ma abbaia per poter partecipare alla festa. E quando la pignatta gli arriva a portata di mano, combina il misfatto.

Il cane non solo ha morso la pignatta, ma è riuscito anche a portarsela via. Lasciando tutti i bambini in lacrime per la disperazione.

Ovviamente il video è diventato in breve tempo virale, uscendo dai confini di TikTok per approdare su ogni sito e social network del mondo. La pubblicazione ha avuto migliaia tra visualizzazioni, reazioni e commenti di persone divertite dalla scenetta.