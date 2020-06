Golden Retriever salva bambino autistico Un bambino autistico è salvo grazie all'interno di un dolcissimo Golden Retriever: ecco cosa è successo

Questa è la storia di un cane che ha salvato un ragazzino in piena emergenza sanitaria. E la famiglia lo ringrazia ogni giorno. Questo Golden Retriever si è preso cura di un bambino autistico e lo ha fatto nel modo più dolce che possiate immaginare. Ecco la loro storia.

Questa storia ci arriva dall’Irlanda del Nord ed ha per protagonisti Hayden e Marley.

Hayden è un bambino con bisogni speciali. Ha 4 anni e vive a Enniskillen. Soffre di autismo non verbale e a causa dell’isolamento che la crisi sanitaria ha comportato in tutto il mondo, il povero Hayden ha sofferto molto. Perché dall’oggi al domani la sua routine e la sua quotidianità sono state scombussolate. E lui non riusciva ad affrontare la nuova situazione.

Carl Morrison, il papà del bambino, ha raccontato alla stampa: “Era solito andare a scuola ogni giorno e a trovare i suoi nonni in alcuni giorni stabiliti. Andava al parco e anche a nuotare, restare tra le mura domestiche lo turbava e lo rendeva triste. Il suo umore ha cominciato a peggiorare“.

Abbiamo sofferto tutti per il lockdown, figuriamoci i bambini e le persone come Hayden che hanno bisogno di regolarità, di certezze, di giornate scandite con ritmi che cambiare è impossibile.

Per fortuna, però, nella vita di Hayden è arrivato Marley, un bellissimo esemplare di Golden Retriever. Il papà e la compagna hanno pensato, infatti, di adottare un cane, per migliorare l’umore del piccolo Hayden e aiutarlo ad affrontare questo periodo davvero molto difficile. Il cucciolo in pochissimo tempo ha illuminato di nuovo gli occhi di Hayden, che è tornato a sorridere, a giocare, a vivere la vita pienamente.

Quando Hayden è con Marley la sua espressione cambia: diventa sereno, felice e si può scorgere la tenerezza con cui i due cuccioli interagiscono tra loro.