Golden Retriever va a trovare ogni giorno una coppia di anziani ma il suo gesto ha una spiegazione triste

Cheddar è un Golden Retriever con tanto amore da donare. Quando i suoi proprietari, due anziani coniugi, hanno dovuto darlo, a malincuore, in adozione perché erano malati, Cheddar ha subito trovato una nuova famiglia che lo coccola ogni giorno. Quando esce in passeggiata, però, non manca mai di fermarsi in una casa vicina, per salutare la coppia di anziani che lì vive.

Fonte Pixabay

Il cane ha vissuto per 8 anni con i suoi anziani genitori umani. A un certo punto, però, la coppia ha dovuto lasciare il suo amatissimo amico peloso in un centro di recupero, in attesa e nella speranza che una famiglia adottiva si potesse prendere cura di lui.

Una diagnosi di cancro per uno dei suoi genitori umani ha rovinato così un bellissimo amore durato per anni. Purtroppo le spese mediche aumentavano così come le cure da affrontare con fatica e non hanno potuto fare altrimenti. Ma ben presto una famiglia si è innamorata a prima vista di Cheddar.

Dal giorno in cui è diventato membro di questa nuova famiglia ha dimostrato tutto il suo amore e il suo bisogno di affetto. Ognuno ha cercato di dargliene il più possibile, ma Cheddar sembra insaziabile e volerne sempre di più.

Ogni giorno la famiglia lo porta a passeggiare. E non salta giorno in cui Cheddar non si fermi a casa della coppia di anziani che vive lì vicino. Lui sa dove abitano e farà di tutto per fare in modo che chi lo accompagna si fermi lì.

Il Golden Retriever e il legame con l’anziana signora

Cheddar ha legato in particolare con Jean, l’anziana signora che vive in quella casa con il marito. Lei ha sempre dei biscotti per lui e non passa giorno che non si facciano le coccole.

La loro storia, raccontata anche nel video che vi abbiamo postato qui sopra, ha commosso tutti quanti. Non è adorabile Cheddar?