Granada, i cittadini si mobilitano per aiutare la cagnolina rimasta orfana A Granada tutti i cittadini si sono mobilitati per aiutare una povera cagnolina che era rimasta orfana dopo la morte della proprietaria

Sarita è una povera cagnolina, che ha dovuto affrontare un lutto difficile da affrontare. È rimasta orfana dopo che la sua proprietaria è venuta a mancare all’improvviso. Non c’era nessuno che si prendesse cura di lei. Per fortuna i cittadini di Granada sono venuti in suo soccorso. Sarita è un incrocio di Yorkshire di 7 anni. Purtroppo ha subito un lutto gravissimo. Poche settimane fa la sua proprietaria è morta. E la cagnolina è rimasta tutta da sola, senza nessuno che si occupasse di lei, nell’appartamento in cui vivevano.

Il cane, dopo la morte della proprietaria, è rimasta sola e abbandonata sul pavimento della loro casa di Granada, chiedendosi dove fosse finita la sua migliore amica umana e perché non tornasse da lei.

Un volontario di Asociación Ladridos Vagabundos, associazione che aiuta Sarita, ha raccontato che il cagnolino ha vissuto per tanto tempo con l’anziana signora. Ma quando è morta non c’era nessuno che si potesse occupare di lei. Per fortuna alcuni vicini volenterosi hanno preso a turno l’incarico di prendersi cura di lei, portandola a passeggio e dandole qualcosa da mangiare. Non volevano che morisse di fame: già soffriva troppo per la sua grave perdita.

I vicini le hanno anche tagliato le unghie e l’hanno portata da un toelettatore per farle tosare la pelliccia. Ma sono arrivati a un punto in cui gestirla in quel modo non era più sostenibile. Sarita aveva bisogno di una famiglia.

E una delle vicina ha deciso di darle una casa provvisoria, ma aveva già un altro cane e non può stare lì a lungo, perché non vanno d’accordo. Adesso Sarita ha bisogno di una casa per sempre di una nuova famiglia responsabile che si possa prendere cura della piccola cagnolina e possa darle tutto l’amore di cui ha bisogno. Chi si fa avanti per la povera Sarita?