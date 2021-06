Oggi vogliamo parlarvi dell’importanza dei cosiddetti Buddy Dog. Una categoria di cagnolini che, sebbene non siano riusciti a diventare cani guida per persone non vedenti, hanno comunque trovato il modo di essere di enorme aiuto per coloro a cui serve un aiuto, soprattutto emotivo. Come testimonial di questo “fenomeno”, vi parleremo della meravigliosa cagnolina Molly e di come è diventata fondamentale nella vita della piccola Grace.

Diventare un cane guida per persone ipovedenti è uno dei ruoli più importanti che un cucciolo possa arrivare a ricoprire nel corso della sua vita. Tuttavia, i corsi di addestramento sono molto difficili e selettivi. Le statistiche dicono che circa la metà dei cani che intraprendono il corso alla fine riescono a diventare dei cani guida effettivi.

Gli altri, che magari vengono scartati per cavilli legati a condizioni fisiche o mentali, riescono a trovare un impiego come Buddy Dog.

I Buddy dogs svolgono il loro compito di supporto emotivo a tutti quei bambini non vedenti che, quando saranno grandi, avranno il loro cane guida specializzato.

Molly cambia la vita della piccola Grace

Grace è una bambina di soli 6 anni che, purtroppo, è nata con una malattia congenita che non le permette di vedere. Questa condizione ha reso la bimba estremamente introversa, timida e ansiosa di relazionarsi con le persone e con il mondo esterno.

Per cercare di aiutare sua figlia a sbocciare, la sua mamma ha deciso di provare a prendere in casa un Buddy Dog, la dolcissima Molly appunto.

Beh, soltanto pochi mesi dopo l’arrivo della cucciola in casa, la trasformazione della piccola Grace è già sbalorditiva. Adesso la bimba si sente molto più sicura di se quando c’è la sua amica a quattro zampe vicino a lei. La mamma ha detto: