Gregory il gattino Gregory il gattino aveva dei seri problemi agli occhi, solo e indifeso non sarebbe sopravvissuto a lungo nella foresta

Gregory, un meraviglioso gattino si trovava in una foresta, solo, indifeso senza nessuno che lo aiutasse cercava di sopravvivere. Il povero gattino aveva un problema agli occhi e purtroppo non riusciva a vedere bene, era spaesato non sapeva dove andare non poteva procurarsi del cibo da solo non ne era in grado e quindi il piccolo lottava per sopravvivere.

Successivamente il povero gattino fu’ trovato da alcuni volontari che provarono ad avvicinarlo. Il gattino però mostrava molta diffidenza e non si faceva avvicinare in nessun modo, e sembrava impossibile per i volontari prenderlo per portarlo dal veterinario. Provarono per prima cosa a dargli del cibo ma non si avvicinò.

Provarono con delle carezze per farlo avvicinare ma niente sembrava non ci fosse nulla da fare. Ma i volontari sapevano che dovevano fare assolutamente qualcosa e portarlo dal veterinario in quanto non ci sarebbe stata possibilità di sopravvivenza per lui lì fuori allora decisero di tendere una trappola al gattino e, a tradimento, afferrarlo e portarlo dal veterinario.

Arrivati dal dottore vennero fatti tutti gli accertamenti del caso e il medico notò che il gatto aveva una infezione agli occhi che purtroppo gli dava dei problemi di vista inoltre era fortemente denutrito.

Gli occhi del gattino vennero disinfettati, gli venne dato del cibo e dell’acqua e pian piano sembrava stare meglio. Venne portato dai volontari nel rifugio con loro, ma il gattino non si muoveva dalla sua cuccia era impaurito da tutto, non si sapeva come era possibile tutto ciò. Incredibilmente dopo un po’ il gattino oltre a stare meglio tornò anche a socializzare con tutti, incredibilmente era completamente guarito aveva solo bisogno di un po’ di amore e di coccole.

Ora finalmente il gattino sta bene ed in salute, è nel rifugio con i volontari ed aspetta solo di essere adottato.