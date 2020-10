Cosa hanno in comune e come si distinguono? Scopriamo insieme la differenza tra grillo e cavalletta.

Grillo e cavalletta: come distinguere i due animali?

Il mondo animale è davvero tutto in mistero. Anche quando crediamo di sapere tutto ecco che scopriamo di non sapere davvero niente: quanti di voi, infatti riescono a distinguere grillo e cavalletta?

Non è una missione impossibile però, questo dobbiamo confessarlo. Basta guardare da vicino i due insetti per scoprire che, nonostante siano simili, in realtà non sono poi così uguali.

Chi sono quei due insetti che si somigliano ma non sono uguali?

I grilli e le cavallette sono entrambi insetti che, molto spesso, vengono confusi tra loro. Certo è che con un po’ di attenta osservazione è possibile distinguerli.

Saperli distinguere potrebbe evitare non pochi problemi nell’ambito dell’agricoltura, nonché darci una certa soddisfazione personale per essere riusciti nell’impresa.

Grillo o cavalletta? Le cose da notare per distinguere i due animali

Il grillo è un insetto che fa parte della famiglia degli Ortotteri, del gruppo dei Grillidi. Il suo habitat naturale è quello di luoghi particolarmente caldi e ricchi di vegetazione.

Si sposta saltando, anche per lunghe distanze, muovendo le sue lunghe antenne. L’orecchio ci aiuta a riconoscerlo perché è suo quel verso riconoscibile e celebre del cri-cri.

Anche la cavalletta fa parte dell’ordine degli Ortotteri e come il grillo ama la vegetazione, ma preferisce vivere nelle radure. Grazie alle zampe posteriori sono in grado di compiere salti molto lunghi. Ma quello che lo differenza dal suo simile è prima di tutto il suo suono e il colore che tengo verso il nero per quest’ultimo.