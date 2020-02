Gucci, il cane scomparso che è tornato a casa dopo 2 anni: il video dell’incontro con la proprietaria La storia di Gucci, il cane scomparso che ha potuto riabbracciare la sua famiglia dopo due anni: il video dell'incontro con la proprietaria è commovente

Si chiama Gucci il cane protagonista del video di oggi ed è un quadrupede che, dopo quasi due anni, ha potuto riabbracciare la sua famiglia. La storia di Gucci è diventata virale in pochissimo tempo, proprio grazie alla diffusione del video che mostra l’incontro tra il cane e la sua famiglia. Un video che è riuscito ad emozionare e commuovere tutti gli utenti dei social.

La storia di Gucci è la storia di un cane che per ben due anni è stato lontano dalla sua famiglia. Chiunque di voi abbia un quattrozampe a scodinzolare per casa, sa bene quanto sia angosciante il pensiero che il vostro amico scappi e si perda.

Purtroppo succede molto spesso che un quadrupede, magari attratto da qualche odore o dalla vista di un animale, si allontani dal proprio proprietario per poi perdersi e non saper più tornare a casa. Ed è proprio questo ciò che è successo a Gucci, il cane protagonista del video di oggi.

Era il Giugno del 2018 quando questo bellissimo amico a quattro zampe scomparve improvvisamente dalla sua casa a Perth, in Australia. Un attimo di distrazione e nessuno ebbe più notizie del cane. Veronique Garcia, la proprietaria di Gucci, non ha però mai smesso di sperare in suo ritorno.

E quasi due anni dopo il suo desiderio si è avverato. Gucci è stato trovato a Cannington, una città ad appena 15 chilometri da Perth. Non avendo microchip, il cane è stato portato al canile della città.

Ed è in questo momento che la potenza dei social network ha fatto il resto. Il canile ha infatti diffuso l’annuncio per l’adozione di Gucci che, incredibile ma vero, è finito sotto gli occhi di Veronique. La donna ha immediatamente riconosciuto il suo amico a quattro zampe e, dopo aver chiamato il canile, è corsa a prenderlo.

Quando Gucci ha riabbracciato la sua famiglia l’emozione è stata tanta. Veronique e i suoi due figli sono scoppiati in lacrime tanta era la gioia di riabbracciare il loro cane. Ecco il video che mostra il momento in cui Gucci ha riabbracciato la sua famiglia:

Guarda anche il video del cane Golden Retriever alle prese con un gatto troppo affettuoso.