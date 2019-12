Ha lasciato morire un cane al freddo: non potrà più tenere animali domestici Un uomo ha lasciato da solo un cane al freddo. Il povero animale è morto. Quell'uomo è stato condannato a non tenere più animali domestici

La storia di Elmo ha scosso non solo il suo paese, ma tutto il mondo, dopo che la sua triste e tragica storia è stata condivisa sui social network. Il povero cane è stato abbandonato in mezzo alla strada, al freddo e al gelo. Lo ha lasciato morire tra mille sofferenze. Quell’uomo è stato condannato a non avere più animali domestici nella sua vita.

All’inizio dell’anno la tragica storia di Elmo ha provocato indignazione fuori e dentro i social. Purtroppo è morto a causa delle ossa rotte, provocate da una malattia che non gli ha dato scampo.

Se qualcuno si fosse preso cura di lui e non lo avessero abbandonato in mezzo alla strada, al freddo e al gelo, forse si sarebbe salvato. Invece il povero cane di 10 anni è morto, tra mille atrocità.

Un uomo, infatti, ha abbandonato il povero Elmo in strada. Al posto di portarlo alla RSPCA, questa persona priva di cuore ha deciso di abbandonarlo in mezzo a una strada. Lo ha portato in una zona isolata del Flaybrick Cemetery, Birkenhead. E lì lo ha lasciato.

Lo ha scaricato come se fosse immondizia, come se fosse un rifiuto del quale non aveva più bisogno. Un passante trovò il povero cane completamente ricoperto di feci, con odore di urina stantia e con le unghie ricoperte di sporcizia e vegetazione, talmente lunghe che si stavano ricurvando su loro stesse.

I veterinari hanno scoperto che aveva diverse fratture ossee, a causa di una malattia che deve aver provocato molto dolore al povero cane. Che è morto poco tempo dopo: i veterinari hanno avuto compassione di lui e lo hanno addormentato.

Per fortuna chi lo ha abbandonato in quelle condizioni in strada è stato trovato. Un uomo di 41 anni di Dundonald Street, Birkenhead, è stato condannato a due anni di reclusione e per cinque anni non potrà tenere animali domestici.