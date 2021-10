Tutti vogliono travestirsi il 31 ottobre: grandi, piccini e persino i pets. Per Halloween i costumi per cani e per gatti sono l’ideale per un travestimento formato famiglia, che comprenda tutti i membri del nucleo famigliare. Amici pelosi compresi. Per festeggiare il 31 ottobre insieme, all’insegna di maschere e vestiti horror.

I vestiti di Halloween per i pets sono l’ideale per travestire anche i nostri pelosetti. Con cappottini, maglioncini, ma anche costumi e accessori pensati appositamente per il loro comfort. Se è più facile farli indossare a Fido, con Micio potremmo avere più problemi. Il consiglio è quello di non insistere se non vogliono indossare i costumi: dipende tutto dal carattere dei nostri amici a quattro zampe.

Su Amazon possiamo trovare per Halloween i costumi per cani e per gatti migliori da abbinare magari ai travestimenti che noi bipedi abbiamo scelto per la festa più horror che ci sia.

Doggyzstyle Costume per Halloween, maglioncino con disegno di zucca

Fonte foto da Amazon

Il negozio Doggyzstyle su Amazon propone il suo costume per Halloween per cani, un simpatico maglioncino alla moda con zucca disegnata sopra, per proteggerlo dal freddo e celebrare al tempo stesso la festa più horror che ci sia. I vestiti per cani di Halloween sono realizzati in fibre acriliche. Un maglioncino caldo, morbido, leggero e confortevole, ma anche traspirante, per tenere al calduccio i nostri pets. Il costume si può lavare in lavatrice comodamente, scegliendo però un programma con acqua fredda. È disponibile in molte taglie: segui le istruzioni del venditore per trovare quella più adatta alle tue esigenze.

Costume da animale domestico di Halloween, con ali di pipistrello a due pezzi con campanellini a forma di zucca

Fonte foto da Amazon

Shengruili sul suo store su Amazon vende, invece, il costume perfetto per cani e gatti, semplice come indossare le ali di un pipistrello, ideali per cani di piccola taglia e micini di casa. Il costume si indossa facilmente, chiudendo le ali con una parte in velcro, così da fissarlo al collo e al torace. Il costume è regolabile, comodo e flessibile. Le taglie vanno scelte misurando la circonferenza del collo. Sono molto leggere e comode da indossare. Non danno fastidio ai movimenti dei nostri pets.

Namsan Accessori per cani e per gatti per Halloween, cappello da strega

Fonte foto da Amazon

Lo store di Namsan, invece, vende accessori per cani e per gatti, deliziosi cappelli di Halloween per ogni animale domestico, facili da indossare e da tenere durante la festa più terrificante che ci sia. L’accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, in un tessuto comodo, morbido e traspirante, delicato per proteggere i nostri animali domestici. Si può anche lavorare e la cinghia è regolabile, ma non elastica. Ideale per gatti, conigli e cani di piccola taglia. Il cappellino è perfetto per festeggiare Halloween tutti insieme.

Yiski Costume da ragno per cane e per gatto da Halloween

Fonte foto da Amazon

Un costume da ragno per travestire i cani da Halloween? Perché no. I costumi di Halloween per pets sono creati in morbido tessuto di poliestere, delicato sulla pelle e leggero, comodissimo da indossare anche per diverso tempo. Il materiale è resistente e duraturo nel tempo, facile da pulire e anche da mettere ai nostri animali domestici, perché si indossa come una felpa con tanto di cappuccio. Si può lavare in lavatrice e il tessuto è traspirante. Nello store di Amazon troviamo anche il costume da pipistrello e il costume da zucca.

Bandane per cani per Halloween, confezioni da tre pezzi con zucche e altri simboli

Fonte foto da Amazon

Per chi non vuole un costume intero, ma un accessorio a tema, ecco le bandane per cani con disegni di Halloween, nella confezione da tre pezzi. La sciarpa per animali è alla moda ed è ideale per travestire i cani il 31 ottobre. Il piccolo asciugamano pieghevole è quadrato e si può usare come sciarpa (o per raccogliere la saliva). Ideale per cani di taglia grande, media o piccola, le dimensioni sono di 45x45x65 centimetri (adatti per una circonferenza del collo di 20-46 centimetri). Il materiale è morbido, sicuro e di alta qualità.

Okssud Costume di Halloween per cani e per gatti di piccola taglia

Fonte foto da Amazon

Davvero simpatico il costume di Halloween per cani e gatti (a patto di riuscire a far indossare a Micio un vestito intero) venduto su Amazon dallo store Okssud. Si tratta di un travestimento per cuccioli di piccola taglia, un costume divertente realizzato in poliestere all’esterno e in caldo e morbido pile all’interno. I materiali sono resistenti e di ottima qualità, per far sentire a proprio agio il nostro pets. Travesti Fido come la bambola assassina, ideale per cani di razza carlino, maltese, jack russell terrier, bulldog, boston terrier teddy, corgi e molti altri ancora. Disponibile in tre taglie, dalla S alla L.

Idepet Costume di Halloween per cani e per gatti a forma di zucca, comodo maglioncino da indossare

Fonte foto da Amazon

Da Idepet il maglioncino che diventa il costume in pile perfetto per cani, gatti, cuccioli e altri animali domestici a forma di zucca, per le feste di Halloween. Disponibile dalla taglia XS alla taglia XL, il cappottino è realizzato in cotone al 100%, un materiale di alta qualità morbido, liscio, confortevole, traspirante e anche facilmente lavabile. Così il nostro pets potrà indossarlo senza provare alcun tipo di fastidio e festeggiare con noi la notte del 31 ottobre.

Cappottino di Halloween per cani di piccola taglia con peluche di gatto nero sulla schiena

Fonte foto da Amazon

Infine, il simpaticissimo cappottino per cani di Halloween con gatto nero sulla schiena. Disponibile dalla taglia M alla taglia XL, il costume è arancione con strisce nere e sopra la schiena un peluche a forma di gatto nero. Realizzato in pile, è adatto per l’autunno o per l’inverno, anche per tenere al caldo i nostri pets, anche quando sono in giardino o in passeggiata e le temperature sono basse. L’esterno è in poliestere, l’interno in pile resistente. Comodi gli spallacci sul collo e sul petto per far indossare con facilità il vestitino. E per toglierlo con altrettanta comodità.

Buon Halloween a tutti quanti!